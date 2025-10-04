Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
  3. Гласнер: С играчите не говорим за серията ни без загуба

Гласнер: С играчите не говорим за серията ни без загуба

  • 4 окт 2025 | 03:06
  • 181
  • 0
Гласнер: С играчите не говорим за серията ни без загуба

Кристъл Палас гостува на Евертън в среща от Висшата лига в неделя по време на рекордната за клуба серия от 19 мача без загуба, но мениджърът Оливър Гласнер заяви, че запазването на тази серия не е приоритет.

Първият европейски мач на отбора завърши с победа с 2:0 срещу Динамо Киев в Лигата на конференциите в четвъртък и тимът не е губил мач в нито един турнир от 16 април насам.

"Всичко е заслуга на играчите, защото те трябва да се представят на терена и да работят толкова усилено, за да можем да постигнем тези резултати. Но честно казано, ние не говорим за серията ни в срещите, нито на терена", каза Гласнер, който изведе Палас до триумф в турнира за Купата на Футболната асоциация миналия сезон.

"Подходът е същият. Не отиваме в Евертън с нагласата "нека просто удължим серията", отиваме там и ще се опитаме да спечелим. Всяка победа, всяко добро представяне повишава самочувствието и това е, което можем да направим", добави той.

Лондонският клуб е в отлична форма и нанесе първа загуба за сезона на шампиона от Висшата лига Ливърпул миналата седмица, за да се изкачи на трето място в таблицата. Докато Гласнер предпочита да не се фокусира върху серията от 19 мача без загуба, най-дългата в петте най-добри лиги в Европа, статистиката за нея илюстрира защо репутацията на австриеца се е повишила.

Тимът е отбелязал 28 гола в тези 19 мача, допуснали са 12 и са запазили девет сухи мрежи, като седем от мачовете в серията са били срещу традиционните топ 6 на Висшата лига. Предишната най-дълга серия без загуба на Палас е между февруари и август 1969 година, когато са били 18 двубоя без поражение, преди гостуване на Евертън да й сложи край.

Гласнер се надява, че историята няма да се повтори, но знае, че Евертън ще бъде трудно препятствие.

"Не мисля, че Евертън има затруднения. Те завършиха наравно с Уест Хям миналия понеделник. Загубиха много оспорван мач срещу Ливърпул и се представиха много добре срещу тях. Взеха няколко попълнения, като Джак Грийлиш, който е страхотен играч", завърши мениджърът, цитиран от агенция Ройтерс.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Киву: Не искам да виждам егоизъм в отбора

Киву: Не искам да виждам егоизъм в отбора

  • 3 окт 2025 | 21:31
  • 1260
  • 0
Погба блесна на трибуните на мач от Евролигата

Погба блесна на трибуните на мач от Евролигата

  • 3 окт 2025 | 21:20
  • 1925
  • 0
Мбапе е номер 1 в Ла Лига

Мбапе е номер 1 в Ла Лига

  • 3 окт 2025 | 20:32
  • 1609
  • 1
Постекоглу: Знаех, че ще бъда уволнен от Тотнъм няколко месеца по-рано, това не ме притеснява

Постекоглу: Знаех, че ще бъда уволнен от Тотнъм няколко месеца по-рано, това не ме притеснява

  • 3 окт 2025 | 20:26
  • 1659
  • 0
Двама от Ювентус продължават да са под въпрос за дербито с Милан

Двама от Ювентус продължават да са под въпрос за дербито с Милан

  • 3 окт 2025 | 19:33
  • 1059
  • 0
Привържениците в Англия скочиха на ФИФА заради цените на билетите за Мондиал 2026

Привържениците в Англия скочиха на ФИФА заради цените на билетите за Мондиал 2026

  • 3 окт 2025 | 19:06
  • 1253
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия триумфира над Локо (София) с помощта на спорен гол, Делев с куп пропуски

Славия триумфира над Локо (София) с помощта на спорен гол, Делев с куп пропуски

  • 3 окт 2025 | 21:41
  • 24776
  • 88
Нови искри в Славия! Заги за Венци Стефанов: Не се виждам с този човек

Нови искри в Славия! Заги за Венци Стефанов: Не се виждам с този човек

  • 3 окт 2025 | 22:17
  • 11313
  • 2
Венци Стефанов: И да се махна от Славия, няма феновете да управляват

Венци Стефанов: И да се махна от Славия, няма феновете да управляват

  • 3 окт 2025 | 22:21
  • 7586
  • 21
В последната секунда: Локо (Пловдив) измъкна точка от София след груба вратарска грешка

В последната секунда: Локо (Пловдив) измъкна точка от София след груба вратарска грешка

  • 3 окт 2025 | 18:23
  • 30084
  • 22
Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

  • 3 окт 2025 | 16:11
  • 17931
  • 15
Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 39648
  • 108