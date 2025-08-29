Популярни
Кристъл Палас договори талантлив французин, спряган за заместник на Геи

Фабрицио Романо съобщава, че Кристъл Палас е постигнал договорка с Тулуза за трансфера на централния защитник Джейди Канво. Според Фабрис Хоукинс сделката ще бъде на стойност 27 милиона евро. Французинът е едва на 19 години, но на него се гледа като на дългосрочен заместник на капитана Марк Геи, за когото английските медии са сигурни, че до края на трансферния прозорец ще премине в Ливърпул и вчера е изиграл може би последния си мач за "орлите".

Астън Вила също имаше интерес към Канво, като дори Тулуза отхвърли оферта от страна на бирмингамци преди няколко дни. Бранителят ще подпише петгодишен договор с Кристъл Палас.

Канво е известен с това, че много добре борави с топката и поради тази причина понякога е използван и в халфовата линия. През миналия сезон той изигра 16 мача за Тулуза.

Според "Би Би Си" Кристъл Палас ще се опита до понеделник да вземе и още един опитен централен защитник. Мануел Аканжи. Усман Диоманде и Еван Ндика са в списъка на лондончани. По-рано днес мениджърът на отбора Оливер Гласнер все пак изрази надеждата ти си, че Геи ще остане в отбора, защото трудно може да бъде заместен в момента.

