Дузпи пратиха Брентфорд и Кристъл Палас на 1/8-финалите в "Карабао Къп"

  • 17 сеп 2025 | 00:52
  • 106
  • 0
Тази вечер се изиграха три мача от 1/16-финалите в "Карабао Къп". Два от тях бяха решени след изпълнение на дузпи, а единствено Гримсби успя да си осигури място в следващия кръг в редовното време, побеждавайки Шефилд Уензди с 1:0.

Гримсби хвърли бомбата в предишния етап от турнира, като елиминира след дузпи Манчестър Юнайтед. Днес тимът от Лига 2 се изправи срещу раздирания от финансови проблеми Шефилд Уензди на "Хилзбъро" и стигна до успех с 1:0. Попадението отбеляза Джейз Кабия в 49-ата минута. За "кумумявките" това беше трета поредна загуба във всички състезания без отбеязан гол. Тимът има само 1 точка от началото на сезона в Чемпиъншип и ще води трудна борба за оцеляване.

