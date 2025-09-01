Популярни
  3. Кристъл Палас близо до трансфер, който би помогнал на Ливърпул

  • 1 сеп 2025 | 12:36
  • 804
  • 1
Има голяма вероятност Марк Геи да премине днес в Ливърпул, след като настоящият му клуб Кристъл Палас е на прага да привлече футболист на същия пост - централен защитник. “Скай Спортс” съобщава, че лондончани са на крачка от споразумение с Брайтън за бразилеца Игор. Информацията към 13:00 часа беше, че той вече е на прегледи.

Планът е той да подсили Палас под наем с опция за откупуване.

Отделно носителят на купата на Англия преговаря и с Тулуза за Жейди Канво, който също е централен защитник. В Кристъл Палас са амбицирани днес да намерят и централен нападател.

Милан също следи случващото се с интерес, защото чака Ливърпул да разреши трансфер на Джо Гомес на "Сан Сиро".

