Нкетия: Кристъл Палас може да победи всеки

Кристъл Палас може да победи всеки отбор в английското футболно първенство и вече доказа това, заяви нападателят Еди Нкетия. Именно той вкара гола за 2:1 срещу шампиона Ливърпул, който "орлите" надвиха и в мача за Суперкупата по-рано през сезона.

Успехът в Лондон спря серията на Ливърпул в английското първенство и вече Палас е единственият непобеден отбор. Лондончани са втори в генералното класиране на Висшата лига при три точки пасив от "червените".

"Момчетата са в много добра форма. Можем да спечелим всеки мач и вече го показахме", заяви той. "Това е обстановката, която сами си създадохме. Влизаме във всеки мач с нагласата, че можем да го спечелим. За момента обаче караме мач за мач и настройката ни е такава. Разполагаме с много добър отбор и няма да се спираме. Правим всичко по силите ни, за да радваме феновете", каза още той.

