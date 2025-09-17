Кристъл Палас бе глобен заради "УЕФА Мафия"

Кристъл Палас получи нова санкция от УЕФА. След като през лятото европейската футболна централа извади клуба от Лига Европа и го прати да играе в Лигата на конференциите, сега лондончани трябва да платят и глоба. Причината за това е, феновете на Палас изразиха за пореден път недоволството си от споменатото решение, след като в мача с Фредрикстад опънаха транспарант, на който пишеше "УЕФА Мафия", а по средата бе изобразен символът на единната европейска валута - еврото. Подобно нещо имаше и на мача за "Къмюнити Шийлд" срещу Ливърпул.

Crystal Palace’s banner of Forest owner Marinakis holding a gun to Gibbs-White’s head today… pic.twitter.com/ujPH0umb9X — george (@StokeyyG2) August 24, 2025

УЕФА вкара Нотингам Форест на мястото на Кристъл Палас в Лига Европа, като феновете на "орлите" смятат, че в това решение са замесени парите и властта на Евангелос Маринакис. В мача между двата отбора през миналия месец те опънаха транспарант, насочен срещу гръцкия милиардер, като ФА започна свое разследване.

Глобата, която УЕФА наложи на Кристъл Палас, е 10 000 евро.

Следвай ни:

Снимки: Imago