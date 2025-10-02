Популярни
Още едно историческо постижение за Кристъл Палас

След като в края на миналия сезон триумфира с ФА Къп и вдигна първи трофей в историята си, Кристъл Палас постигна още един паметен успех. "Орлите" се наложиха с 2:0 над Динамо (Киев) в Лигата на конференциите и записаха първа победа в основната фаза на някой от европейските клубни турнири. Попаденията отбелязаха Даниел Муньос в 31-вата минута и Едуард Нкетия в 58-ата.

Английският тим имаше пълно превъзходство на стадиона в полския град Люблин, където се игра двубоят. Четвърт час преди края Борна Соса получи червен картон, но това не се оказа фатално за Палас.

Динамо (Киев) не беше в добра форма преди този мач и направи три поредни равенства в украинското първенство, като отстъпи пъвото място в класирането на Шахтьор (Донецк). Срещу Кристъл Палас старши треньорът Олександър Шовковский заложи в предни позиции на панамеца Едуардо Гереро, а зад него действаха Владислав Дубинчак, Микола Шапаренко, Олександър Яцик и ветеранът Андрий Ярмоленко.

Кристъл Палас пристигна в Унгария с допълнително самочувствие след победата над Ливърпул през уикенда. Мениджърът на "орлите" Оливер Гласнер започна с трима нападатели в лицето на Даичи Камада, Жан-Филип Матета и Йереми Пино. В средата на терена за английския тим си партнираха Даниел Муньос, Адам Уортън, Уил Хюз и Борна Соса.

Кристъл Палас веднага овладя инициативата и организира няколко добри атаки, които обаче не завършиха с точни изстрели. В 17-ата минута Матета беше близо до гола, но Тарас Михавко го блокира в последния момент. Левият бек на Динамо имаше и други важни намеси до почивката.

Именно Михавко получаваше медицинска помощ в 31-вата минута, когато Даниел Муньос откри резултата. Йереми Пино центрира от левия фланг, а колумбиецът скочи високо в наказателното поле и с глава насочи топката по такъв начин, че тя прехвърли Руслан Нещерет и се плете в мрежата.

Секунди преди края на полувремето Борна Соса имаше шанс да вкара второ попадение за Кристъл Палас след отличен пас на Адам Уортън, но Нещерет внимаваше. В добавеното време на първата част сериозен пропуск направи и Матета, който беше останал очи в очи с украинския страж.

На почивката Гласнер смени Матета с Едуард Нкетия и това беше чудесен ход, защото точно бившият нападател на Арсенал реши мача. В 58-ата минута Пино демонстрира техника на малко пространство до аутлинията и намери на перфектна позиция Нкетия, който отблизо се разписа.

В средата на второто полувреме Борна Соса остави Кристъл Палас в намален състав. Хърватският национал си изкара два жълти картона за три минути и ядоса Гласнер, но "орлите" не изпуснаха инициативата. Една от малкото възможности пред Динамо (Киев) дойде в 82-рата минута, но резервата Владислав Бланута стреля встрани от целта.

В следващия кръг Кристъл Палас ще посрещне АЕК Ларнака, а Динамо ще гостува на Самсунспор.

