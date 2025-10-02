Още едно историческо постижение за Кристъл Палас

След като в края на миналия сезон триумфира с ФА Къп и вдигна първи трофей в историята си, Кристъл Палас постигна още един паметен успех. "Орлите" се наложиха с 2:0 над Динамо (Киев) в Лигата на конференциите и записаха първа победа в основната фаза на някой от европейските клубни турнири. Попаденията отбелязаха Даниел Муньос в 31-вата минута и Едуард Нкетия в 58-ата.

Английският тим имаше пълно превъзходство на стадиона в полския град Люблин, където се игра двубоят. Четвърт час преди края Борна Соса получи червен картон, но това не се оказа фатално за Палас.

Our European journey begins with three points ❤️💙

Динамо (Киев) не беше в добра форма преди този мач и направи три поредни равенства в украинското първенство, като отстъпи пъвото място в класирането на Шахтьор (Донецк). Срещу Кристъл Палас старши треньорът Олександър Шовковский заложи в предни позиции на панамеца Едуардо Гереро, а зад него действаха Владислав Дубинчак, Микола Шапаренко, Олександър Яцик и ветеранът Андрий Ярмоленко.

Кристъл Палас пристигна в Унгария с допълнително самочувствие след победата над Ливърпул през уикенда. Мениджърът на "орлите" Оливер Гласнер започна с трима нападатели в лицето на Даичи Камада, Жан-Филип Матета и Йереми Пино. В средата на терена за английския тим си партнираха Даниел Муньос, Адам Уортън, Уил Хюз и Борна Соса.

Кристъл Палас веднага овладя инициативата и организира няколко добри атаки, които обаче не завършиха с точни изстрели. В 17-ата минута Матета беше близо до гола, но Тарас Михавко го блокира в последния момент. Левият бек на Динамо имаше и други важни намеси до почивката.

Именно Михавко получаваше медицинска помощ в 31-вата минута, когато Даниел Муньос откри резултата. Йереми Пино центрира от левия фланг, а колумбиецът скочи високо в наказателното поле и с глава насочи топката по такъв начин, че тя прехвърли Руслан Нещерет и се плете в мрежата.

Секунди преди края на полувремето Борна Соса имаше шанс да вкара второ попадение за Кристъл Палас след отличен пас на Адам Уортън, но Нещерет внимаваше. В добавеното време на първата част сериозен пропуск направи и Матета, който беше останал очи в очи с украинския страж.

На почивката Гласнер смени Матета с Едуард Нкетия и това беше чудесен ход, защото точно бившият нападател на Арсенал реши мача. В 58-ата минута Пино демонстрира техника на малко пространство до аутлинията и намери на перфектна позиция Нкетия, който отблизо се разписа.

В средата на второто полувреме Борна Соса остави Кристъл Палас в намален състав. Хърватският национал си изкара два жълти картона за три минути и ядоса Гласнер, но "орлите" не изпуснаха инициативата. Една от малкото възможности пред Динамо (Киев) дойде в 82-рата минута, но резервата Владислав Бланута стреля встрани от целта.

В следващия кръг Кристъл Палас ще посрещне АЕК Ларнака, а Динамо ще гостува на Самсунспор.