Кристъл Палас прекъсна серията на Ливърпул и нанесе първа загуба на шампионите

Кристъл Палас отново създаде големи проблеми на Ливърпул, след като победи шампионите с 2:1 на “Селхърст Парк”, насявайки първо поражение на тима на Арне Слот през този сезон. “Орлите”, които преди началото на кампанията надделяха над мърсисайдци след изпълнение на дузпи и в двубоя за “Кюмюнити Шийлд”, остават единственият отбор в Премиър лийг без загуба от началото на сезон. С този успех лондончани, които нямат поражение в 18 поредни мача във всички турнири, излязоха на второ място във временното класиране. Исмаила Сар откри резултата в деветата минута, след което Палас имаше още няколко възможности, но Алисон направи три великолепни спасявания, а удар на Матета срещна гредата. Гредата веднъж помогна и на домакините преди почивката след изстрел на Гравенберх. След лошото първо полувреме Ливърпул доминираше сериозно през втората част. Виртц и Исак пропуснаха големи възможности, а Федерико Киеза изравни в 87-ата. Този път обаче добавеното време донесе загуба на шампионите, след като в седмата минута на добавеното време Едуард Нкетия направи 2:1.

Исмаила Сар се завърна сред титулярите на Кристъл Палас, след като се възстанови от контузия. Той замени Уил Хюз, като това беше единствената корекция, която направи Оливер Гласнер. Капитанът Марк Геи, който бе на крачка от трансфер в Ливърпул, също стартира.

Sarr returns 🇸🇳

Kamada in the midfield 🇯🇵

Pino starts 🇪🇸



Here's our XI to face Liverpool... pic.twitter.com/7xq5LuHinU — Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 27, 2025

Арне Слот направи две промени в сравнение с дербито на Мърсисайд. Александър Исак започна на върха на атаката за сметка на Юго Екитике, който бе наказан. Флориан Виртц също се завърна сред титулярите, като германецът действаше отляво на нападението на мястото на Коди Гакпо, който остана на пейката за началото.

Гостите привидно започнаха по-добре, но първият корнер пред вратата на Алисон доведе до гол. Гравенберх игра с глава след центриране към далечната греда, но така свали топката за Сар, който отблизо се разписа с мощен удар. По-късно повторенията показаха, че в тази ситуация всъщност не трябваше да има ъглов удар за лондончани, а аут.

Малко след това Конате направи голяма грешка, след което Пино получи и стреля, но Алисон се намеси блестящо и спаси.

В 13-ата минута Ливърпул получи правото да изпълни пряк свободен удар в удобна позиция, но точно в този момент двубоят бе прекъснат за повече от пет минути заради това, че зрител на стадиона трябваше да получи спешна медицинска помощ. След подновяването на играта Салах стреля в стената, а след това Гравенберх направи добавка, но Хендерснн се намеси блестящо и изби топката в гредата до него.

В 22-рата минута отново Кристъл Палас бе близо до гола и отново Алисон Бекер направи страхотно спасяване, след като изби с една ръка удар на Муньос, който опита и добавка, но стреля над вратата.

“Орлите” продължиха да играят много ентусиазирано, а защитата на Ливърпул бе изключително неориентирана. Така се стигна до трето голямо спасяване на Алисон, който този път отказа Матета, който се озова очи в очи с него.

В 27-ата минута Салах намери добре с глава Исак в наказателното поле. Шведът премина покрай Хендерсън, но ъгълът стана малък и той не успя да намери вратата, като ударът му премина встрани.

Конате пропусна голям шанс в 38-ата минута, когато бе изпуснат в наказателното поле и засече с глава центриране от корнер, но топката премина покрай вратата.

Малко след това Уортън проби отляво и успя да подаде на близката греда към Сар, който засече, но не бе точен.

В добавеното време на първото полувреме, което бе 10 минути, Кристъл Палас организира много опасна контраатака, която завърши със страхотен изстрел на Матета от границата на наказателното поле. Този път Алисон нямаше какво да направи, но за негов късмет топката срещна гредата.

Малко след това Салах успя да се пребори с Геи и да излезе на позиция. Египтянинът опита да прехвърли излезлия напред Хендерсън, но вратарят успя да избие в корнер.

На почивката Слот замени Конър Брадли с Гакпо. Това означаваше, че Собослай влиза в ролята на десен бек, а Виртц застана на обичайната си позиция зад нападателя.

В самото начало Виртц проби, но ударът му бе блокиран. След това Исак се пребори за високата топка, но с глава стреля встрани.

В 52-рата минута Виртц проби през центъра и намери Гакпо, но и неговият удар премина встрани.

В 59-ата минута Виртц пропусна огромна възможност, след като изскочи зад отбраната и засече центриране отдясно на Собослай, но стреля право в Хендерсън, който успя да избие.

Десетина минути след това Виртц намери Исак, който добре влезе отляво, запази топката между няколко бранители, като дори бе застъпен, но остана на краката си. Ударът му обаче премина встрани.

В 70-ата минута Исак засече с глава центриране на Къртис Джоунс, но ударът му премина над вратата.

Четири минути след това Киеза и Фимпонг замениха Конате и Виртц.

В 76-ата минута Собослай нанесе много опасен удар към ъгъла на вратата, но в последния момент Салах протегна крак и отклони, като може би предотврати изравнителния гол.

Три минути след това Кристъл Палас за първи път през втората част имаше по-голяма възможност, след като Матета много добре центриран отдясно, но Нкетия не успя да засече добре с глава.

В 87-ата минута натискът на шампионите даде резултат. Крис Ричардс опита да изчисти с глава центриране отдясно, но топката стигна до Киеза, който отблизо изравни резултата. Попадението бе проверено от ВАР заради евентуална игра с ръка, но в крайна сметка бе валидирано.

В седмата минута на добавеното време топката бе пратена в наказателното поле на Ливърпул след дълго изпълнен тъч. След няколко въздушни двубоя кълбото стигна до Нкетия, който стреля под Алисон, носейки победата на Кристъл Палас. Попадението бе проверено за засада, но такава нямаше и Ливърпул трябваше да преглътне първата си загуба.

Снимки: Gettyimages