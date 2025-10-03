Популярни
Томас Франк: Доволен съм от манталитета, който изграждаме

  • 3 окт 2025 | 23:14
  • 348
  • 0
Томас Франк: Доволен съм от манталитета, който изграждаме

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк е впечатлен от способността на отбора си да се възстановява от загуба на позиции в скорошната си серия, но предпочита те да поведат в резултата.

Лондонският клуб спаси равенството 2:2, след като изоставаше с 0:2 като гост на Бодьо Глимт в Шампионската лига във вторник, а също така изоставаше с 0:2 от Брайтън до 2:2 и с 0:1 у дома от Уулвърхямптън за 1:1 във Висшата лига.

Отборът на датчанина е загубил само веднъж в девет мача досега през сезона във всички състезания, без да се брои загубата след дузпи срещу Пари Сен Жермен в Суперкупата на УЕФА.

Бентанкур подписа нов договор с Тотнъм
Бентанкур подписа нов договор с Тотнъм

„Започваме утре, опитвайки се да поведем с 1:0... това е футбол и в него има сравнително голям риск противниците да поведат и трябва да успеете да го преодолеете. Мисля, че манталитетът и основата, която изграждаме, са много важни, за да можете да го направите.

"Много съм доволен, че успях да го направя три пъти поред, защото е нещо голямо. Разбира се, би било хубаво просто да надбягаме отбори и да спечелим лесно с 3:0, но много малко отбори правят това“, каза Франк преди съботното гостуване на Лийдс.

Кристиан Ромеро се завръща в състава на Тотнъм, след като той пропусна пътуването до Норвегия през седмицата поради контузия на крака, но нападателят Доминик Соланке и крилото Рандал Коло Муани все още не са готови.

„Ромеро е във форма, на разположение е и ще започне утре, това е обещаваща новина. Той имаше проблеми с крака си и медицинските специалисти свършиха добра работа, за да обърнат това“, каза Франк.

Томас Франк: Положителното за Тотнъм е, че се връщаме от 0:2
Томас Франк: Положителното за Тотнъм е, че се връщаме от 0:2

Лийдс, който се е промотирал в елита, започна сезона солидно и е непобеден у дома в лигата повече от година.

„Винаги се възхищавам на Еланд Роуд като един от най-добрите стадиони, на които може да се отиде, защото атмосферата там е фантастична. Така че това е мач, който очакваме с нетърпение“, каза Франк, чийто отбор е на 4 място с 11 точки от шест мача.

Лийдс е на 12-та позиция с 8 пункта.

Снимки: Gettyimages

