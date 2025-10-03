Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Бентанкур подписа нов договор с Тотнъм

Бентанкур подписа нов договор с Тотнъм

  • 3 окт 2025 | 16:05
  • 390
  • 0
Бентанкур подписа нов договор с Тотнъм

Родриго Бентанкур подписа нов дългосрочен договор с Тотнъм, съобщиха от клуба. Уругвайският национал се присъедини към Тотнъм в началото на 2022 г. от Ювентус и има 122 участия за клуба включително триумфа на финала в Лига Европа през май. 28-годишният футболист беше влязъл в последните 12 месеца от предишния си договор, но обвърза дългосрочното си бъдеще с Тотнъм под ръководството на новия мениджър Томас Франк.

"Чувствам се наистина добре и съм много щастлив да продължа историята си с този фантастичен клуб. Семейството ми е щастливо; имам фантастични приятели и съотборници, които работят усилено всеки ден. Обичам този клуб и се чувствам наистина добре тук. Спечелването на Лига Европа беше фантастичен момент и сега искаме да надградим върху това, да спечелим още трофеи. Имаме нов старши треньор, нов капитан (Кристиан Ромеро) и искам да се наслаждавам на още много години в клуба", каза Бентанкур пред официалния сайт на клуба.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гатузо повика двама дебютанти за мачовете с Италия и Израел, Габия и Кристанте се завръщат

Гатузо повика двама дебютанти за мачовете с Италия и Израел, Габия и Кристанте се завръщат

  • 3 окт 2025 | 15:39
  • 823
  • 0
„Моят отбор“ с Пепи Виденов: различният поглед към Фентъзи футбола

„Моят отбор“ с Пепи Виденов: различният поглед към Фентъзи футбола

  • 3 окт 2025 | 15:16
  • 671
  • 0
Чаби Алонсо: И преди е имало огън по мен след загуба в дерби, нито един играч не е отказвал да играе на различен пост

Чаби Алонсо: И преди е имало огън по мен след загуба в дерби, нито един играч не е отказвал да играе на различен пост

  • 3 окт 2025 | 15:15
  • 1924
  • 0
Тухел обяви причината Белингам отново да не е повикан в националния отбор

Тухел обяви причината Белингам отново да не е повикан в националния отбор

  • 3 окт 2025 | 15:07
  • 1223
  • 0
Мартинес: Продължаваме да надграждаме, младите трябва да се възползват от шансовете си

Мартинес: Продължаваме да надграждаме, младите трябва да се възползват от шансовете си

  • 3 окт 2025 | 14:58
  • 461
  • 0
Турция с всичките си големи звезди срещу България

Турция с всичките си големи звезди срещу България

  • 3 окт 2025 | 14:55
  • 8013
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Септември 2:1 Локо (Пловдив), Фурие обърна мача

Септември 2:1 Локо (Пловдив), Фурие обърна мача

  • 3 окт 2025 | 18:23
  • 4829
  • 1
Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

  • 3 окт 2025 | 16:11
  • 7628
  • 7
Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 29504
  • 87
Турция с всичките си големи звезди срещу България

Турция с всичките си големи звезди срещу България

  • 3 окт 2025 | 14:55
  • 8013
  • 2
Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

  • 3 окт 2025 | 12:41
  • 10431
  • 8
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

  • 3 окт 2025 | 11:08
  • 8173
  • 7