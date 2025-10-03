Бентанкур подписа нов договор с Тотнъм

Родриго Бентанкур подписа нов дългосрочен договор с Тотнъм, съобщиха от клуба. Уругвайският национал се присъедини към Тотнъм в началото на 2022 г. от Ювентус и има 122 участия за клуба включително триумфа на финала в Лига Европа през май. 28-годишният футболист беше влязъл в последните 12 месеца от предишния си договор, но обвърза дългосрочното си бъдеще с Тотнъм под ръководството на новия мениджър Томас Франк.

"Чувствам се наистина добре и съм много щастлив да продължа историята си с този фантастичен клуб. Семейството ми е щастливо; имам фантастични приятели и съотборници, които работят усилено всеки ден. Обичам този клуб и се чувствам наистина добре тук. Спечелването на Лига Европа беше фантастичен момент и сега искаме да надградим върху това, да спечелим още трофеи. Имаме нов старши треньор, нов капитан (Кристиан Ромеро) и искам да се наслаждавам на още много години в клуба", каза Бентанкур пред официалния сайт на клуба.

