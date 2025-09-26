Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Собствениците на Тотнъм нямат намерение да продават клуба

  • 26 сеп 2025 | 18:46
  • 1386
  • 0
Собствениците на Тотнъм са обявили, че нямат никакво намерение да продават клуба. Те са изразили тази позиция, след като американски консорциум прояви интерес към акциите на “шпорите”. Бизнес групата е готова да даде 3.3 милиарда лири и да гарантира инвестиции в размер на 1.2 милиарда. Това е третата група, която проявява интерес към закупуването на клуба след напускането на изпълнителния директор Даниел Леви по-рано този месец.

От компанията “Еник Спортс & Дивелъпмънт”, която държи 87% от акциите на Тотнъм, излязоха с официална позиция, че клубът не се продава. По-рано днес и мениджърът Томас Франк, заяви, че е получил уверения, че промяна в собствеността няма да има.

Американски консорциум с рекордна оферта за Тотнъм
