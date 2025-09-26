Собствениците на Тотнъм нямат намерение да продават клуба

Собствениците на Тотнъм са обявили, че нямат никакво намерение да продават клуба. Те са изразили тази позиция, след като американски консорциум прояви интерес към акциите на “шпорите”. Бизнес групата е готова да даде 3.3 милиарда лири и да гарантира инвестиции в размер на 1.2 милиарда. Това е третата група, която проявява интерес към закупуването на клуба след напускането на изпълнителния директор Даниел Леви по-рано този месец.
От компанията “Еник Спортс & Дивелъпмънт”, която държи 87% от акциите на Тотнъм, излязоха с официална позиция, че клубът не се продава. По-рано днес и мениджърът Томас Франк, заяви, че е получил уверения, че промяна в собствеността няма да има.