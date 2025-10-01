Популярни
Томас Франк: Положителното за Тотнъм е, че се връщаме от 0:2

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк отново говори за характера на отбора, но призна, че английският тим е отстъпвал в продължение на дълги периоди при равенството 2:2 като гост на норвежкия Бoдьо/Глимт в Шампионската лига. "Шпорите" се нуждаеха от автогол в края, за да избегнат загуба от отбор, който победиха с общ резултат 5:1 в полуфиналите на Лига Европа преди четири месеца.

"Когато губиш с 0:2 в мач от Шампионската лига и особено срещу такъв тим, който е много добър като домакин, трябва да си доволен от равенството. Радвам се, че се върнахме в мача. Мисля, че това е много положително", заяви Франк, цитиран от агенция ДПА.

"До 0:2 и особено през първото полувреме е справедливо да се каже, че съперникът беше по-добър от нас. Те са изключително добри в това, което правят, много добре тренирани и мисля, че това беше ясно видимо през първото полувреме", коментира още мениджърът на Тотнъм.

"В моментите, когато градяхме играта, трябваше да го направим малко по-добре и да бъдем по-смели с топката, но след 0:2 почувствах, че влязохме в мача и бяхме по-добрият отбор в последната част от двубоя", добави Томас Франк, цитиран от БТА.

"Не искам да се оплаквам от изкуствената настилка. Тя е, каквато е. Имаше ситуации, в които трябваше да държим топката по-добре, няма съмнение в това, но това е ден, в който не достигнахме най-високото си ниво като отбор. Най-важното е да продължаваме да се опитваме и да правим правилните неща", завърши Франк.

