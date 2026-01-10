Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Натоварена нощ в НБА

Натоварена нощ в НБА

  • 10 яну 2026 | 01:55
  • 87
  • 0
Натоварена нощ в НБА

Днес ще бъде една от по-натоварените нощи в НБА. Предстои да се изиграят цели 10 мача от редовния сезон. Ще бъде доста горещо, а тук може да следите какво се случва в реално време.

Битките стартират стри срещи в 02:00 часа. Още първата от тях обещава зрелище, тъй като ще видим сблъсък между третия и четвъртия на Изток - Бостън Селтикс срещу Торонто Раптърс.

По същото време играят и Вашингтон Уизардс срещу Ню Орлиънс Пеликанс.

Още един доста любопитен сблъсък в този час е този между Орландо Меджик и Филаделфия 76.

В 02:30 започва двубоят между Бруклин Нетс и Лос Анджелис Клипърс.

След това в 03:00 часа се пренасяме на Запад с доста интригуващ мач между Мемфис Гризлис и Оклахома Сити Тъндър.

В 04:00 часа започват следващите два двубоя. Първият от тях също обещава сериозна битка, като един срещу друг ще видим Атланта Хоукс и Денвър Нъгетс.

Не по-малко интригуваща е и другата среща в този час между Финикс Сънс и Ню Йорк Никс.

С час по-късно са насрочени следващите два мача. В първия от тях Голдън Стейт Уориърс не очаква проблеми срещу закъсалия Сакраменто Кингс.

Тогава играят и Портланд Трейлблейзърс срещу Хюстън Рокетс.

За финал е оставен един от най-интересните сблъсъци. В него ще видим Лос Анджелис Лейкърс срещу Милуоки Бъкс.

