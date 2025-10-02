Нападател на Тотнъм: Последните няколко месеца бяха неприятни

Доминик Соланке се цели в завръщане в игра за английския футболен клуб Тотнъм в близко бъдеще, след като преди три дни претърпя операция на глезена. Английският нападател бе на терена за последно на 23 август в мач срещу Манчестър Сити. След като пропусна голяма част от подготовката на Тотнъм заради същия проблем, Соланке пропусна и последните пет седмици за отбора на Томас Франк.

"Последните няколко месеца бяха много неприятни. Опитах всичко по силите ми, но накрая остана само операцията. Нищо друго не реши проблема. Направих интервенцията, дано да е била успешна. Надявам се да се завърна скоро. Благодаря на всички за пожеланията", пише той.

