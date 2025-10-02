Популярни
Нападател на Тотнъм: Последните няколко месеца бяха неприятни
  • 2 окт 2025 | 10:35
  • 1203
  • 0

Доминик Соланке се цели в завръщане в игра за английския футболен клуб Тотнъм в близко бъдеще, след като преди три дни претърпя операция на глезена. Английският нападател бе на терена за последно на 23 август в мач срещу Манчестър Сити. След като пропусна голяма част от подготовката на Тотнъм заради същия проблем, Соланке пропусна и последните пет седмици за отбора на Томас Франк.

"Последните няколко месеца бяха много неприятни. Опитах всичко по силите ми, но накрая остана само операцията. Нищо друго не реши проблема. Направих интервенцията, дано да е била успешна. Надявам се да се завърна скоро. Благодаря на всички за пожеланията", пише той.

Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 07:44
  • 7013
  • 0
Гурбан Гурбанов: Не трябва да се отпускаме

  • 2 окт 2025 | 07:01
  • 1143
  • 0
Петер Бош: Трябва да излизаме с тази нагласа във всеки мач

  • 2 окт 2025 | 06:42
  • 1186
  • 0
Марселино: Загубихме концентрация за 10 минути и получихме два гола

  • 2 окт 2025 | 05:34
  • 3379
  • 0
Юлманд: Липсва ни завършващият удар

  • 2 окт 2025 | 05:09
  • 2412
  • 0
Мендилибар: Не ни е страх и от най-силните съперници

  • 2 окт 2025 | 04:47
  • 2508
  • 0
На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

  • 2 окт 2025 | 10:19
  • 4127
  • 10
Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

  • 2 окт 2025 | 08:00
  • 6588
  • 11
Евроволей 2026 във Варна, или в София?

  • 2 окт 2025 | 10:09
  • 8427
  • 12
Рашко Стоянов отговори на Филипов: Постоянното намиране на "външни врагове" е с цел да се прикрият реалните проблеми

  • 2 окт 2025 | 10:38
  • 6329
  • 1
Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 11:15
  • 8647
  • 3
Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 07:44
  • 7013
  • 0