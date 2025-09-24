Кейн е добре дошъл обратно в Тотнъм, заяви мениджърът

Мениджърът Томас Франк обеща на Хари Кейн, че ще бъде добре дошъл обратно в Тотнъм, ако реши да напусне Байерн (Мюнхен) догодина. Според информации от Германия в договора на нападателят има клауза, която му позволява да напусне баварците срещу 66 млн. евро в края на този сезон. Капитанът на Англия ще навърши 33 години през юли и ще влезе в последната година от четиригодишния си договор в Мюнхен. “Шпорите” си осигуриха право на първи отказ в сделката, когато го продадоха.

“Има много фенове на Тотнъм, включително и аз самият, които биха искали да видят Кейн обратно“, каза Франк преди мача за “Карабао Къп” срещу Донкастър тази вечер.

“Хари е топ играч. Честно казано, лично не мисля, че ще го направи сега – вероятно ще остане в Байерн и ще продължи да се представя добре. Миналата година беше голмайстор и спечели шампионата, а сега отново се справя фантастично. Страхотен играч е. Не знам какво мисли той. Аз лично съм пътешественик, обичам да пътувам и да изследвам нови неща. Той беше тук много години, така че защо да не се наслади още малко на времето си в Байерн. Но е добре дошъл. Ако иска да се присъедини към нас, повече от добре дошъл е”, каза още наставникът на лондончани.

Байерн привлече Кейн през 2023 г. за 100 милиона паунда. Той напусна Тотнъм с 280 гола на сметката си – повече от всеки друг, като 213 от тях са в Премиър лийг. Само Алан Шиърър има повече в английския елит – 260. За Байерн Кейн вече има 98 гола в 103 мача.

