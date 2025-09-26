Американски консорциум с рекордна оферта за Тотнъм

Американски консорциум, обединяващ 12 човека, е отправил рекордна оферта за мажоритарния пакет акции на Тотнъм. Според “Сън” предложението е било отправено от Бруклин Ерик, който е бивш DJ, който впоследствие тръгва в съвсем различна професионална посока и започва работа в НАСА. Според “Сън” предложението е на обща стойност 4,5 милиарда паунда - 3,3 милиарда за акциите на ENIC и гаранции за инвестиции в размер на 1,2 милиарда паунда, които ще бъдат отпуснати за трансфери и заплати още за януарския прозорец. Общата стойност на сделката би надхвърлила рекордните 4,25 милиарда паунда, които Тод Боели плати за Челси през 2022 година.

Кандидатите за нови собственици имат планове да продадат и правата за името на стадиона и така да генерират приход от 250 милиона паунда.

Собствениците от ENIC и семейство Люис твърдят, че Тотнъм не се продава, но офертата е доста по-висока от пазарната стойност на клуба, която според “Форбс” е 2,6 милиарда паунда. Това може да промени нагласите.

🚨🚨𝐌𝐀𝐉𝐎𝐑 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆! | A US consortium has launched a world record £4.5BILLION takeover bid for Tottenham Hotspur.



🔑They are offering £3.3BN to buy out the entire club from owners ENIC and the Lewis family.



🧩The proposed new owners are ready to set aside a further… pic.twitter.com/d0EIlMxWgf — Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) September 25, 2025