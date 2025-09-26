Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Американски консорциум с рекордна оферта за Тотнъм

Американски консорциум с рекордна оферта за Тотнъм

  • 26 сеп 2025 | 11:48
  • 5626
  • 2
Американски консорциум с рекордна оферта за Тотнъм

Американски консорциум, обединяващ 12 човека, е отправил рекордна оферта за мажоритарния пакет акции на Тотнъм. Според “Сън” предложението е било отправено от Бруклин Ерик, който е бивш DJ, който впоследствие тръгва в съвсем различна професионална посока и започва работа в НАСА. Според “Сън” предложението е на обща стойност 4,5 милиарда паунда - 3,3 милиарда за акциите на ENIC и гаранции за инвестиции в размер на 1,2 милиарда паунда, които ще бъдат отпуснати за трансфери и заплати още за януарския прозорец. Общата стойност на сделката би надхвърлила рекордните 4,25 милиарда паунда, които Тод Боели плати за Челси през 2022 година.

Кандидатите за нови собственици имат планове да продадат и правата за името на стадиона и така да генерират приход от 250 милиона паунда.

Собствениците от ENIC и семейство Люис твърдят, че Тотнъм не се продава, но офертата е доста по-висока от пазарната стойност на клуба, която според “Форбс” е 2,6 милиарда паунда. Това може да промени нагласите.

