Лудогорец стартира с победа в Лига Европа, на живо от Швеция след успеха над Малмьо с 2:1
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
Тотнъм нямаше проблеми срещу Донкастър и се класира напред в "Карабао къп"

  • 25 сеп 2025 | 00:04
  • 302
  • 0
Тотнъм спечели с класическото 3:0 срещу Донкастър в третия кръг на “Карабао къп” си осигури място в следващата фаза. Палиня (14’), автогол на Джей Макграт (17’) и Бренън Джонсън (90+4’) бяха точни за домакините.

Срещата започна отлично за играчите на Томас Франк и те взеха солидна преднина още преди да са изтекли първите 20-минути. Португалският полузащитник се разписа още в 14-ата минута след лошо изчистване от корнер и красив ножичен удар на Палиня. “Шпорите” нанесоха втори удар само три минути по-късно, когато Уилсон Одобер направи отлично влизане от левия фланг, а много острото му центриране попадна в крака на бранителя Макград и влетя в мрежата. Крайният резултат бе оформен едва в добавеното време, когато домакините отново демонстрираха отлична скорост, а подаване на Бергвал към откъсващия се Бренан Джонсън реализира отлично третото попадение и подпечата класирането на Тотнъм за четвъртия кръг в “Карабао къп”.

Снимки: Gettyimages

