Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Автогол в добавеното време донесе точка на Тотнъм в Норвегия

Автогол в добавеното време донесе точка на Тотнъм в Норвегия

  • 1 окт 2025 | 00:16
  • 5796
  • 0

Тотнъм измъкна равенство 2:2 в гостуването си на коравия тим на Бодьо/Глимт в мач от втория кръг на основната фаза на Шампионскат алига. Домакините успяха да поведат с голове на Йенс Хауге (53’, 66’), но попадения на Мики ван де Вен (68’) и автогол на резервата Йостейн Гундерсен (89’) донесоха точката на гостите. Каспар Хьог пък пропусна дузпа в полза на норвежкия тим през първата част.

Първата интересна ситуация дойде малко след изминаването на половин час игрово време, когато Фредерик Бьоркан падна в наказателното поле. Първоначално ситуацията бе подмината от рефера, но след намеса на ВАР се стигна до дузпа, която Хьог пропиля. Домакините пропуснаха още две добри възможности до почивката. В 53-ата минута те все пак успяха да открият чрез Йенс Хауге, който влезе от левия фланг и с диагонален удар реализира. Крилото демонстрира отлична визия и в 66-ата минута, когато получи на границата на пеналта и с плътен удар удвои.

Тотнъм се върна в срещата само две минути по-късно, когато Мики ван де Вен засече центриране на Педро Поро и намали. Двата тима си размениха няколко добри положения, за да се стигне до последната минута на редовното време, когато подаване от Арчи Грей към Ричарлисон бе пратено в мрежата от Гундерсен в опит да попречи именно на бразилеца да играе с кълбото. Така Тотнъм се спаси от загуба и вече има четири точки в своя актив след победата над Виляреал на старта. За Бодьо/Глимт това пък бе второ равенство след хикса срещу Славия (Прага).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

1000 ултраси на ПСЖ притесняват полицията в Барселона

1000 ултраси на ПСЖ притесняват полицията в Барселона

  • 1 окт 2025 | 10:01
  • 339
  • 0
Галатасарай се подигра на Ливърпул след успеха

Галатасарай се подигра на Ливърпул след успеха

  • 1 окт 2025 | 09:26
  • 5706
  • 2
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 438441
  • 15
Арсенал не очаква проблеми с Олимпиакос на "Емиратс"

Арсенал не очаква проблеми с Олимпиакос на "Емиратс"

  • 1 окт 2025 | 07:33
  • 1770
  • 0
Манчестър Сити отива за нови три точки в Монако

Манчестър Сити отива за нови три точки в Монако

  • 1 окт 2025 | 07:05
  • 1744
  • 0
Ювентус трябва бързо да влезе в час в Шампионската лига

Ювентус трябва бързо да влезе в час в Шампионската лига

  • 1 окт 2025 | 06:32
  • 3608
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 119354
  • 133
Владо Николов: Италианците не ни биха, замеряйки ни с евро, а със сервис

Владо Николов: Италианците не ни биха, замеряйки ни с евро, а със сервис

  • 1 окт 2025 | 10:06
  • 2990
  • 2
Ботев (Пд) поглежда към Херо

Ботев (Пд) поглежда към Херо

  • 1 окт 2025 | 10:12
  • 970
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 438441
  • 15
Барселона и Пари Сен Жермен имат стари сметки за уреждане

Барселона и Пари Сен Жермен имат стари сметки за уреждане

  • 1 окт 2025 | 06:01
  • 8271
  • 5
Галатасарай повали Ливърпул

Галатасарай повали Ливърпул

  • 1 окт 2025 | 00:00
  • 36636
  • 65