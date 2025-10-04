Скоулс: Никой нямаше да се изненада, ако Аморим вече беше уволнен

Английската преса твърди, че дори и да загуби последния си мач преди новата пауза за национални отбори, срещу Съндърланд на "Олд Трафорд", Рубен Аморим ще остане треньор на Манчестър Юнайтед. Пол Скоулс обаче изглежда не подкрепя неговото оставане, най-вече заради резултатите, и дори заяви, че никой нямаше да бъде изненадан, ако уволнението вече се беше случило.

„Не е страхотно начало. Изглежда, че не могат да постигнат две поредни победи. Потенциално биха могли да са по-добре, но в момента това изглежда малко вероятно. Говорим за уволняване на треньори и никой от нас не обича да го прави, но ако той беше уволнен в неделя, мисля, че всички щяхме да кажем: „Да, по дяволите, беше време, не е изненада“, започна англичанинът в подкаста The Good, The Bad & The Football, припомняйки, че бившият наставник на Спортинг този сезон вече няма извинения.

„Мисля, че миналата година имаше извинение. Не можеше да тренира – добре, можеше да тренира, но на всеки три дни имаха мач. Сега той има всичко, похарчиха над 200 милиона евро и има три седмици между мачовете, за да направи всичко, което иска, и да предаде своя стил. Няма признаци, че нещата се подобряват, нали? Вижте, бихме искали той да се справи добре, но трябва да печели футболни мачове, а в момента не печели достатъчно мачове, за да оправдае работата си“, обясни той, разкривайки подсилването, което го е ентусиазирало най-много досега.

„Брайън Мбемо. Очевидно той има опит във Висшата лига с Брентфорд, изглежда е много вълнуващ играч и от типа, който трябва да държи феновете на Юнайтед на нокти“, каза той, като беше предизвикан да избере и бивш съотборник, който би направил чудеса в отбора в този труден момент.

„Бих избрал Райън Гигс. Мисля, че Манчестър Юнайтед в момента се нуждае от малко повече забавление. Райън Гигс забавляваше хората, забавляваше публиката и забавляваше играчите около себе си“, завърши той.

Снимки: Gettyimages