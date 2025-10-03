Популярни
От Ман Юнайтед няма да уволнят Аморим и при нов провал утре, сър Джим иска да му даде цял сезон

  • 3 окт 2025 | 13:55
  • 1778
  • 1

Ръководството на Манчестър Юнайтед в лицето най-вече на сър Джим Ратклиф няма намерение да уволнява Рубен Аморим дори и при загуба в утрешния двубой със Съндърланд, съобщава авторитетното издание “Атлетик”. Именно съсобственикът на “червените дяволи” ще има последната дума по този казус, макар че от изданието допълват, че той комуникира и приема съвети от изпълнителния директор Омар Берада и спортния директор Джейсън Уилкокс, както и от семейство Глейзър. Ратклиф продължава да е на мнение, че Аморим трябва да получи възможност да работи един пълен сезон и на база на резултатите в него да бъде съден и да се взимат по-нататъшни решения за бъдещето на португалеца. Английският бизнесмен е на мнение, че бившия наставник на Спортинг (Лисабон) трябва да получи нужното време да работи с новите футболисти и да внедри своята философия и методи, след което да се видят постигнатите резултати. Именно това е посланието от върховете на ръководството на “червените дяволи”, а позицията на Аморим изглежда сигурна за момента.

Саутгейт иска гаранции, че ще получи минимум четири години, ако поеме Манчестър Юнайтед
Саутгейт иска гаранции, че ще получи минимум четири години, ако поеме Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед започна много слабо сезона, макар че през лятото бяха похарчени над 200 милиона паунда. Те загубиха три от първите си шест двубоя в Премиър лийг и в момента се намират на 14-ото място в класирането, доста далеч от местата, даващи право на участие в евротурнирите. Новакът Съндърланд, срещу когото ще се изправят утре “червените дяволи”, от своя страна започна добре и до момента “черните котки са допуснали едно единствено поражение в шампионата. Програмата на Манчестър Юнайтед не изглежда особено лесна и след октомврийската пауза за националните отбори, когато ще бъдат срещнати последователно Ливърпул, Брайтън, Нотингам Форест и Тотнъм.

Работата на Аморим може да зависи от един мач, на "Олд Трафорд" вече изготвят план за действие
Работата на Аморим може да зависи от един мач, на "Олд Трафорд" вече изготвят план за действие
Снимки: Gettyimages

