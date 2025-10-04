Манчестър Юнайтед е пръснал цяло състояние за уволнение на мениджъри

Манчестър Юнайтед назначи десет мениджъри след „ерата на сър Алекс Фъргюсън“, а смяната им струваше цяло състояние. Клубът от „Олд Трафорд“ е платил общо 70 милиона паунда (80 милиона евро) обезщетения от 2013 г. насам. От тях 23 милиона евро са само за Моуриньо.

Откакто сър Алекс Фъргюсън се оттегли от техническото ръководство на „червените дяволи“, се изредиха седем постоянни мениджъри и трима временни. Първият след шотландеца беше Дейвид Мойс (юли 2013 – април 2014, 51 мача), следван от Райън Гигс (4 мача), след което беше назначен Луис ван Гаал (юли 2014 – май 2016, 103 мача).

Най-дълго в Юнайтед се задържаха Оле Гунар Солскяер и Жозе Моуриньо: норвежецът ръководи отбора от Манчестър (декември 2018 – ноември 2021, 168 мача), а португалецът беше уволнен след 144 мача (май 2016 – декември 2018).

Сред последните петима мениджъри, трима бяха временни: Майкъл Карик (3 мача), Ралф Рангник (декември 2021 – май 2022, 29 мача) и Рууд ван Нистелрой (4 мача).

Последният уволнен беше нидерландецът Ерик тен Хаг, който остана две години и пет месеца, като беше начело на отбора в 128 мача. След това беше заменен от Рубен Аморим, за когото упорито се пише, че скоро може да си стегне багажа. Уволнението на португалеца би увеличило още повече общата сума от 70 милиона паунда, която Юнайтед е платил за уволнени мениджъри.

От Ман Юнайтед няма да уволнят Аморим и при нов провал утре, сър Джим иска да му даде цял сезон

Най-евтин беше Дейвид Мойс. Наследникът, избран лично от сър Алекс, струваше на Манчестър Юнайтед 5,2 милиона паунда за десет месеца. Предсрочната раздяла с Луис ван Гаал се равняваше на дупка от 8,4 милиона паунда.

Жозе Моуриньо си тръгна, след като разтрогна договора си, с 19,6 милиона. Скъпият португалец остави след себе си 3 трофея: Лига Европа, Купата на Лигата и Суперкупата на Англия.

Последните трима в хронологичен ред бяха Оле Гунар Солскяер, 9,1 милиона паунда, Ралф Рангник, 14,7 милиона паунда, и Ерик тен Хаг, 10,4 милиона паунда. Останалите до 69,8 милиона бяха добавени от „ликвидациите“ на временните мениджъри.

Снимки: Gettyimages