Аморим отново: Проблемът не е в системата, а в начина, по който правим нещата

Аморим отново: Проблемът не е в системата, а в начина, по който правим нещата

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим заяви, че утрешния противник на тима Съндърланд е тим с ясна идентичност, който се справя много добре от началото на сезона и това ще е труден тест за неговите футболисти. “Червените дяволи” започнаха слабо кампанията и загубиха три от първите си шест мача в Премиър лийг, а самият португалец е поставен под сериозно напрежение. Бившият наставник на Спортинг (Лисабон) призна, че отборът му изглежда разединен, но отново заяви, че не системата, а усилията на футболистите са причина за проблемите и допуснатите попадения. Тимът от “Олд Трафорд” получи разрешение от Премиър лийг утре да запази минута мълчание преди срещата и да носи черни ленти като израз на почит към загиналите вчера след поредната терористична атака в града.

От Ман Юнайтед няма да уволнят Аморим и при нов провал утре, сър Джим иска да му даде цял сезон
От Ман Юнайтед няма да уволнят Аморим и при нов провал утре, сър Джим иска да му даде цял сезон

“Утре ще отдадем почит в един луд свят в този момент. Очаква ни труден двубой срещу отбор, който играе наистина добре в схема 4-3-3 и прави много ротанции. Те знаят, че ние сме поставени под напрежение. Имат ясна идентичност и са много добър отбор, който разполага с отличен треньор. Нашият тим не влага максимални усилия в дребните детайли и правим различно едни и същи неща в мачовете. Трябва да намерим баланс, а това ще промени всичко. Нормално е да бъдем критикувани и не можем да избягаме от това. Миналият сезон няма значение, но до момента имахме шест мача и загубихме три от тях. Начинът, по който създаваме положения и допускаме голове, няма нищо общо със системата, не губим заради нея. Мачовете през тази година са напълно различни от тези през миналия сезон и това няма нищо общо с позициите по терена. Не можеш да кажеш, че нещо не работи, ако е работило предходната седмица. Трябва да правим едно и също нещо по един и същ начин всеки ден,” заяви Аморим.

Саутгейт иска гаранции, че ще получи минимум четири години, ако поеме Манчестър Юнайтед
Саутгейт иска гаранции, че ще получи минимум четири години, ако поеме Манчестър Юнайтед
Снимки: Gettyimages

