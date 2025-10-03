Аморим отново: Проблемът не е в системата, а в начина, по който правим нещата

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим заяви, че утрешния противник на тима Съндърланд е тим с ясна идентичност, който се справя много добре от началото на сезона и това ще е труден тест за неговите футболисти. “Червените дяволи” започнаха слабо кампанията и загубиха три от първите си шест мача в Премиър лийг, а самият португалец е поставен под сериозно напрежение. Бившият наставник на Спортинг (Лисабон) призна, че отборът му изглежда разединен, но отново заяви, че не системата, а усилията на футболистите са причина за проблемите и допуснатите попадения. Тимът от “Олд Трафорд” получи разрешение от Премиър лийг утре да запази минута мълчание преди срещата и да носи черни ленти като израз на почит към загиналите вчера след поредната терористична атака в града.

“Утре ще отдадем почит в един луд свят в този момент. Очаква ни труден двубой срещу отбор, който играе наистина добре в схема 4-3-3 и прави много ротанции. Те знаят, че ние сме поставени под напрежение. Имат ясна идентичност и са много добър отбор, който разполага с отличен треньор. Нашият тим не влага максимални усилия в дребните детайли и правим различно едни и същи неща в мачовете. Трябва да намерим баланс, а това ще промени всичко. Нормално е да бъдем критикувани и не можем да избягаме от това. Миналият сезон няма значение, но до момента имахме шест мача и загубихме три от тях. Начинът, по който създаваме положения и допускаме голове, няма нищо общо със системата, не губим заради нея. Мачовете през тази година са напълно различни от тези през миналия сезон и това няма нищо общо с позициите по терена. Не можеш да кажеш, че нещо не работи, ако е работило предходната седмица. Трябва да правим едно и също нещо по един и същ начин всеки ден,” заяви Аморим.

