Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. 11-те на Грузия и България, халфовата линия от мача Испания е подменена

11-те на Грузия и България, халфовата линия от мача Испания е подменена

  • 7 сеп 2025 | 14:50
  • 4958
  • 8
Слушай на живо
Слушай на живо: Грузия - България

Станаха ясни стартовите състави на Грузия и България за двубоя от световните квалификации в Тбилиси. Срещата на "Борис Пайчадзе" започва в 16:00 часа.

Под рамката на България започва Светослав Вуцов. В защитата стартират Николай Минков, Кристиан Димитров, Росен Божинов и Антон Недялков. Андриан Краев, Емил Ценов и Георги Миланов оформят халфовата линия, като футболистът на Динамо (Букурещ) носи капитанската лента. Марин Петков, Радослав Кирилов и Владимир Николов са футболистите с най-офанзивни функции, като бившият нападател на Славия заменя Александър Колев на върха на атаката.

Прави впечатление, че сред резервите са останали всички футболисти от полузащитата, които започна срещу Испания преди три дни - Илия Груев, Ивайло Чочев и Васил Панайотов.

Грузия 0:0 България

Стартовите състави:

Грузия: 1. Гиорги Мамардашвили, 2. Отар Какабадзе, 14. Лука Лочошвили, 5. Саба Гогличидзе, 16. Иракли Азаров, 20. Ника Гагнидзе, 15. Анзор Меквабишвили, 6. Гиорги Кочорашвили, 10. Зурико Давиташвили, 22. Жорж Микаутадзе, 7. Хвича Кварацхелия.

България: 21. Светослав Вуцов, 12. Николай Минков, 5. Кристиан Димитров, 2. Росен Божинов, 14. Антон Недялков, 8. Андриан Краев, 15. Емил Ценов, 16. Марин Петков, 17. Георги Миланов, 10. Радослав Кирилов, 22. Владимир Николов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Войн Войнов: Изненада ме колективността в Левски

Войн Войнов: Изненада ме колективността в Левски

  • 7 сеп 2025 | 09:58
  • 1950
  • 0
Бивша звезда на Грузия: Фаворити сме, ще победим България!

Бивша звезда на Грузия: Фаворити сме, ще победим България!

  • 7 сеп 2025 | 07:15
  • 12529
  • 14
50 000 души чакат "лъвовете"

50 000 души чакат "лъвовете"

  • 7 сеп 2025 | 06:40
  • 9176
  • 20
България ще надига глава насред "кошера" в Тбилиси, след испанската лекция

България ще надига глава насред "кошера" в Тбилиси, след испанската лекция

  • 7 сеп 2025 | 06:15
  • 18728
  • 54
Иван Иванов: Победата е добра основа, но имаме още много работа

Иван Иванов: Победата е добра основа, но имаме още много работа

  • 7 сеп 2025 | 01:36
  • 2999
  • 1
Рилци си тръгна с точките от Търговище

Рилци си тръгна с точките от Търговище

  • 7 сеп 2025 | 01:15
  • 1713
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо: Гран При на Италия във Формула 1

Очаквайте на живо: Гран При на Италия във Формула 1

  • 7 сеп 2025 | 15:00
  • 704
  • 0
Кривия: Прекалено респектирани бяхме срещу Испания, надявам се Левски да детронира Лудогорец

Кривия: Прекалено респектирани бяхме срещу Испания, надявам се Левски да детронира Лудогорец

  • 7 сеп 2025 | 11:38
  • 7682
  • 22
Никола Цолов си гарантира сребърния медал във Формула 3 с подиум на "Монца"

Никола Цолов си гарантира сребърния медал във Формула 3 с подиум на "Монца"

  • 7 сеп 2025 | 10:05
  • 14114
  • 8
Синер и Алкарас продължават голямото си съперничество и във финала на US Open

Синер и Алкарас продължават голямото си съперничество и във финала на US Open

  • 7 сеп 2025 | 07:45
  • 7704
  • 0
1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Полша обърна Босна в първия мач за деня

1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Полша обърна Босна в първия мач за деня

  • 7 сеп 2025 | 14:21
  • 7502
  • 0