11-те на Грузия и България, халфовата линия от мача Испания е подменена

Слушай на живо: Грузия - България

Станаха ясни стартовите състави на Грузия и България за двубоя от световните квалификации в Тбилиси. Срещата на "Борис Пайчадзе" започва в 16:00 часа.

Под рамката на България започва Светослав Вуцов. В защитата стартират Николай Минков, Кристиан Димитров, Росен Божинов и Антон Недялков. Андриан Краев, Емил Ценов и Георги Миланов оформят халфовата линия, като футболистът на Динамо (Букурещ) носи капитанската лента. Марин Петков, Радослав Кирилов и Владимир Николов са футболистите с най-офанзивни функции, като бившият нападател на Славия заменя Александър Колев на върха на атаката.

Прави впечатление, че сред резервите са останали всички футболисти от полузащитата, които започна срещу Испания преди три дни - Илия Груев, Ивайло Чочев и Васил Панайотов.

Грузия 0:0 България

Стартовите състави:

Грузия: 1. Гиорги Мамардашвили, 2. Отар Какабадзе, 14. Лука Лочошвили, 5. Саба Гогличидзе, 16. Иракли Азаров, 20. Ника Гагнидзе, 15. Анзор Меквабишвили, 6. Гиорги Кочорашвили, 10. Зурико Давиташвили, 22. Жорж Микаутадзе, 7. Хвича Кварацхелия.

България: 21. Светослав Вуцов, 12. Николай Минков, 5. Кристиан Димитров, 2. Росен Божинов, 14. Антон Недялков, 8. Андриан Краев, 15. Емил Ценов, 16. Марин Петков, 17. Георги Миланов, 10. Радослав Кирилов, 22. Владимир Николов.