Невиждано много зрители в “Арена София” са гледали шоуто на Апоел Тел Авив срещу Барселона

Над 8100 зрители в “Арена София” са наблюдавали на живо откриващия мач от Евролигата между Апоел Тел Авив и Барселона. Както е известно, израелският гранд постигна изразителна победа със 103:87 за удоволствие на запалянковците по трибуните.
Това е най-голямата публика, която е наблюдавала баскетболен мач на живо у нас. Досегашният рекорд принадлежеше на финала за Купата на България между Левски и ЦСКА също в “Арена София” през 2023-та. Тогава “сините” триумфираха драматично с 86:81.
Екипът на Sportal.bg ви направи съпричастни с всичко най-интересно около първото историческо домакинство на столицата ни на мач от най-престижния турнир на Стария континент.
Рекорден брой зрители на Евролигата в София
Все още можете да си купите сезонни билети за мачовете на Апоел в “Арена София”.
Важно е да се отбележи, че феновете могат да си купуват пакетни билети за пет мача, които започват от 156 лв. Сезонният абонамент също е изгоден вариант за най-запалените привърженици на баскетбола, като най-евтиният струва 469 лв.
Ето цените на сезнния абонамент за мачовете на Апоел Тел Авив в София:
първа категория - 469.39 лв (240 евро)
втора категория - 704.10 лв (360 евро)
трета категория - 821,44 лв (420 евро)
четвърта категория - 1056.14 лв (540 евро)
пета категория - 1408.20 лв (720 евро)
шеста категория - 1525.54 лв (780 евро)
Ето цените на абонаментните билети за 5 мача на Апоел в София (т.нар. "мини сезонен абонамент"):
първа категория: 156.46 лв (80 евро) - средно по 31.2 лв (15.95 евро) на мач
втора категория: 234.70 лв (120 евро) - средно по 46.94 лв (24 евро) на мач
трета категория: 273.81 лв (140 евро) - средно по 54.76 лв (28 евро) на мач
четвърта категория: 352.04 лв (180 евро) - средно по 70.41 лв (36 евро) на мач
пета категория: 469.40 лв (240 евро) - средно по 93.88 лв (48 евро) на мач
шеста категория: 508.51 лв (260 евро) - средно по 101.70 лв (52 евро) на мач
Снимки: Sportal.bg