Апоел, Макаби и Дубай се местят – какво още беше обсъдено на УС на Евролигата

Евролигата преминава през период на геополитическо и административно напрежение, с решения, които пряко влияят на настоящето и определят бъдещето ѝ. Единственото сигурно е, че настоящият сезон продължава при специални условия и с много отворени въпроси.

Въпросът за Близкия изток доминираше на заседанието на Управителния съвет на EuroLeague Basketball, което започна малко след 13:00 часа и приключи преди малко, като акционерите взеха ключови решения за продължаването на сезона.

Окончателното решение засяга: Макаби Тел Авив, Апоел Тел Авив и Дубай, които ще играят извън своите естествени домакински арени до края на състезателния сезон, поради военното положение в региона, което не позволява провеждането на мачове в Израел или Обединените арабски емирства.

Макаби Тел Авив се завръща в Белград, където беше домакин и през предходните два сезона.

Апоел Тел Авив отново се мести в София, арена, която използваше до декември.

Дубай напуска Coca-Cola Arena. Отборът е заявил Сараево като втора домакинска зала, но все още не е окончателно потвърдено дали ще се установи там. Несигурността около отбора от ОАЕ е единственият отворен практически въпрос по решението.

Военното положение вече доведе до отлагане на мачове от текущия сезон, като програмата беше пренастроена.

Освен спортната част, значителна част от дискусията беше посветена на стратегическото бъдеще на организацията. Беше представен план за следващия ден на лигата, а също така беше обсъден и въпросът с трите отбора, които все още не са подписали нови договори за участие: Фенербахче, Вильорбан и Реал Мадрид.

Този въпрос се очаква да занимава акционерите интензивно до края на сезона, тъй като влияе на дългосрочното планиране и структурата на организацията.