  На живо от София: Любо Ганев, Вили Вуцов и други интересни личности изгледаха зрелището Апоел - Барселона

На живо от София: Любо Ганев, Вили Вуцов и други интересни личности изгледаха зрелището Апоел - Барселона

  • 30 сеп 2025 | 20:55
  • 9524
  • 4

Тази вечер зала “Арена София” прие мач от Евролигата. Израелският Апоел Тел Авив посрещна в столичната зала испанския гранд Барселона в първия кръг на най-престижния клубен баскетболен турнир на Стария континент, а Sportal.bg ви дава възможност да проследите всичко най-интересно, свързано с двубоя, преди по време и след неговото провеждане. Двубоят приключи с гръмка победа на Апоел - 103:87.

Играчите на двата отбора загряха по-рано за двубоя в залата, след което феновете заеха местата си в "Арена София" в очакване на голямото шоу.

Сред зрителите са и братята Васил и Илиян Евтимови. Припомняме, че Биг Вас изведе Черно море Тича до трофея за Sesame Суперкупа на България преди броени дни, а тази вечер ще се наслаждава на шоуто в "Арена София" в ролята на зрители и фен.

39 Апоел Тел Авив : Барселона I

Сред феновете в залата е и популярният футболен треньор Велислав Вуцов - баща на вратаря на Левски и националния отбор Светослав Вуцов.

Президентът на БФВолейбол Любо Ганев и баскетболисти на Локомотив Пловдив също се появиха в залата.

Снимки: Борислав Трошев

