Монеке: Дори да сме втори и да играем срещу Олимпиакос или Реал, всички биха казали, че ще загубим

След триумфа в Купата „Радивой Корач“ и важната победа над Ефес в Евролигата, Цървена звезда продължава борбата си за място в плейофите. Паузата заради прозореца на ФИБА позволи на играчите без национални ангажименти, включително и на Чима Монеке, да си починат и да се подготвят за продължението на сезона. В гостуване на подкаста „Triple Threat Show“, крилото на „червено-белите“ говори за амбициите на отбора в края на елитното състезание.

"Основната цел е да си осигурим място в топ 6. В плей-ин всичко е отворено. Наясно сме с предимството на домакинския терен и нашите невероятни фенове, така че седмо или осмо място е по-добре от девето или десето. Все пак, целим топ 6. Всичко ще се реши в последния кръг, сезонът е непредсказуем и финалът ще бъде вълнуващ. Възможно е отбори от четвърта позиция да изпаднат в плей-ин заради една загуба в неподходящ момент. Затова за нас е ключово да бъдем сред първите шест", заяви Монеке.

Той също така подчерта колко важна е победата над Ефес, тоест не крие, че паузата му е дошла добре.

"Постигнахме голяма победа след две поредни загуби. Не остават много мачове и всеки е от решаващо значение. Все по-добре разбираме системата, а паузата ни позволи допълнително да подобрим някои аспекти на играта. Когато започнат плейофите, някои отбори ще бъдат аутсайдери, независимо от позицията. Ние сме един от тези отбори. Подобно на Валенсия, хората ще очакват да загубим, защото не сме били в такава ситуация преди. Дори да завършим втори и да играем срещу Панатинайкос, Олимпиакос или Реал, всички биха прогнозирали наша загуба", разказа Монеке без заобикалки.

Осъзнавайки, че детайлите ще решат крайното класиране, нигериецът внимателно следи и резултатите на преките конкуренти: „Повече съм фокусиран върху това, което ние трябва да направим, отколкото върху това, което е било. Следя графика на всеки отбор, който ни е близо в таблицата, знам с кого играят... Всички ни е грижа, говорим за това и това е важно. Стискаме палци нашите конкуренти да загубят“, заяви Чима Монеке.