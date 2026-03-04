Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Везенков и Уолкъп под въпрос за гръцкото дерби в Евролигата, Милутинов се завръща

Везенков и Уолкъп под въпрос за гръцкото дерби в Евролигата, Милутинов се завръща

  • 4 март 2026 | 14:35
  • 182
  • 0
Везенков и Уолкъп под въпрос за гръцкото дерби в Евролигата, Милутинов се завръща

Двама баскетболисти на Олимпиакос Александър Везенков и Томас Уолкъп са под въпрос за домакинството срещу Панатинайкос в гръцкото дерби на 30-ия кръг в Евролигата, което е насрочено за 6 март.

Центърът Никола Милутинов пък се завръща в състава на Йоргос Барцокас.

И двамата са провели индивидуални тренировки вчера, информира специализираното издание Eurohoops.net.

Везенков е извън игра от 21 февруари заради контузия в кръста, получена във финала за Купата на Гърция. Уолкъп се справя с мускулен спазъм.

Участието и на двамата в предстоящия двубой с Панатинайкос в момента е несигурно.

Везенков е начело сред съотборниците си от Олимпиакос по ефективност с коефициент PIR - средно 23.4 на мач. Той е и водещият реализатор на тима и вторият най-добър борец.

