  Sportal.bg
  Баскетбол
  Евролига
Лесор все по-близо до завръщане в игра за Панатинайкос

  4 март 2026 | 16:43
  • 83
  • 0
Матия Лесор се завърна към пълноценни отборни тренировки с Панатинайкос, отброявайки времето до завръщането си на терена. Както Sportal.gr съобщи по-рано, Матиас Лесор получи "зелена светлина" от лекаря, който го оперира миналия ноември, Ник Ван Дайк, и вече е готов да се включи пълноценно в отборните тренировки.

Точно това се случи в сряда по обяд, тъй като френският център беше на разположение на треньора Ергин Атаман. Все още няма яснота кога точно ще се завърне в игра Лесор, но самото му завръщане към тренировките на отбора е изключително приятна новина за "зелените".

Освен тази положителна новина за Панатинайкос, стана ясно, че Ришон Холмс и Александрос Самодуров са отсъствали от заниманието. Американският център страда от синузит, докато гръцкото крило има възпаление на стъпалото на десния крак.

Снимки: Imago

