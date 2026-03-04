Лесор все по-близо до завръщане в игра за Панатинайкос

Матия Лесор се завърна към пълноценни отборни тренировки с Панатинайкос, отброявайки времето до завръщането си на терена. Както Sportal.gr съобщи по-рано, Матиас Лесор получи "зелена светлина" от лекаря, който го оперира миналия ноември, Ник Ван Дайк, и вече е готов да се включи пълноценно в отборните тренировки.

Точно това се случи в сряда по обяд, тъй като френският център беше на разположение на треньора Ергин Атаман. Все още няма яснота кога точно ще се завърне в игра Лесор, но самото му завръщане към тренировките на отбора е изключително приятна новина за "зелените".

Освен тази положителна новина за Панатинайкос, стана ясно, че Ришон Холмс и Александрос Самодуров са отсъствали от заниманието. Американският център страда от синузит, докато гръцкото крило има възпаление на стъпалото на десния крак.

Следвай ни:

Снимки: Imago