Евролигата официално одобри завръщането на домакинските срещи на Апоел Тел Авив в София

  • 4 март 2026 | 18:34

  • 4 март 2026 | 18:34
  • 144
  • 0
Евролигата официално одобри завръщането на домакинските срещи на Апоел Тел Авив в София

Евролигата обяви официалното завръщане на домакинските мачове на израелския Апоел Тел Авив в турнира на българска земя, а именно - в "Арена София".

"Евролигата одобри алтернативни места за провеждане на останалите домакински мачове от редовния сезон 2025/2026 и домакинските мачове от турнира Еврокъп на израелските отбори Апоел Тел Авив, Макаби Тел Авив, Апоел Йерусалим и Дубай Баскетбол, в съответствие с настоящата ситуация в региона", информираха от организацията.

"Апоел Тел Авив ще играе домакинските си мачове в българската столица София, Макаби Тел Авив ще приеме съперниците си в зала "Александър Николич" в сръбската столица Белград, а Дубай Баскетбол ще провежда домакинствата си в "Зетра Арена" в босненската столица Сараево", се посочва в съобщението по повод участниците в Евролигата.

Апоел Йерусалим, който се състезава в Еврокъп ще играе всичките си домакински мачове от турнира в зала "Ранко Жеравица" в Белград.

"Евролигата ще продължи да следи развитието на ситуацията, като същевременно поддържа връзка с всички заинтересовани страни и ще обяви всички промени относно гореспоменатите решения, в случай че ситуацията в региона се промени.

Понастоящем Евролигата оценява най-добрите варианти за пренасрочване и/или преместване на мачовете с участието на отбори, засегнати от отложените мачове от 21-и и 30-и кръг. Допълнителна информация ще бъде публикувана през следващите дни", добавиха от лигата.

