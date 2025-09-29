Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Отборът на Апоел Тел Авив тренира с настроение преди сблъсъка с Барселона

Отборът на Апоел Тел Авив тренира с настроение преди сблъсъка с Барселона

  • 29 сеп 2025 | 21:21
  • 2289
  • 1

Баскетболистите на Апоел Тел Авив демонстрираха страхотно настроение преди първия си домакински мач от Евролигата. Отборът воден от Димитрис Итудис проведе занимание в "Арена София", а играчите определено се забавляваха доста пред камерата на Sportal.bg по време на загрявката.

Израелският гранд ще дебютира утре в "турнира на богатите" срещу Барселона, като се очаква спорното съоръжение в столицата, което е с капацитет над 12 000 седящи места да бъде пълно с фенове на баскетбола.

Билетите за срещата все още са в продажба, като ви припомняме, че от Евролигата обявиха изключително стриктни и строги мерки за пропускателния режим и предметите, които не могат да бъдат внасяни в залата.

Вратите на "Арена София" ще бъдат отворени за достъп от 17:00 часа, а срещата стартира в 19:00 часа.

Снимки: Владимир Иванов

