  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Благодаря ви и дано напълним залата утре!

Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Благодаря ви и дано напълним залата утре!

  • 29 сеп 2025 | 17:36
  • 4500
  • 0

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис отправи чрез Sportal.bg апел към баскетболните фенове у нас да изгледат на живо в зала “Арена София” мача между израелския тим и испанския гранд Барселона. Двубоят от първия кръг на Евролигата е утре и започва в 19:00 часа.

“Здравейте, здравейте! Добър вечер или добър ден на български! Благодаря ви, че ни приехте тук в София. В същото време трябва да кажа, че това е отлична възможност да видя тази хубава реновирана зала.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Искам да ви поканя тук на мачовете на Евролигата. Това е уникална възможност за вас, феновете на баскетбола и на спорта като цяло. Елате тук и гледайте най-добрите”, сподели пред нашата медия големият гръцки специалист.

Той поздрави и националния отбор на България по волейбол за достигането до финала и спечелването на сребърните медали от Световното първенство във Филипините.

“В същото време искам да поздравя българския национален отбор по волейбол за страхотния успех, който постигна през последните дни.

Пожелавам ви и в баскетбола скоро да имате подобни успехи и да се запалят все повече деца по баскетбола. Дано повече деца започнат да играят баскетбол и да изградят бъдещите успехи на националния ви отбор”, каза Итудис.

“По идея на моя добър приятел Тити Папазов посетихме няколко академии на баскетболни клубове в България и им подарихме билети. Така децата в тези академии ще могат да посетят и да гледат на живо страхотния ни мач с Барселона”, продължи 55-годишният специалист.

“Благодаря ви, че сте тук и дано напълним залата утре!”, завърши обръщението си към феновете на баскетбола у нас Итудис.

Снимки: Sportal.bg

