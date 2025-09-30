Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Тази вечер феновете на баскетбола имаха уникалната възможност да се насладят на мач от Евролигата в България. Зала “Арена София”, която, заедно с “Арена Ботевград”, ще е дом на израелския тим Апоел Тел Авив в Евролигата този сезон, посрещна вълнуващ двубой от най-престижното клубно баскетболно първенство на Стария континент. В него Апоел Тел Авив показа вдъхновена игра и се разправи с испанския гранд Барселона със 103:87 в среща от първия кръг на надпреварата.

Двубоят се игра пред рекорден за баскетболен мач у нас брой зрители - над 8100 души изгледаха на живо в залата спектакъла.

39

На живо от София: Любо Ганев, Вили Вуцов и други интересни личности изгледаха зрелището Апоел - Барселона

Интересно за отбелязване е, че начало на надпреварата за сезон 2025/26 даде именно мачът между Апоел и каталунците, който бе един от двата двубоя с най-ранен час. В същия час (19:00) започна и срещата между новото попълнение в турнира Дубай и Партизан.

39

Апоел вече изигра мачове на българска земя, изправяйки се в подготвителни двубои срещу два от най-силните български тима - Рилски спортист и Балкан. Освен, че воденият от известния гръцки специалист Димитрис Итудис отбор ще играе домакинските си срещи в Евролигата у нас, тимът тази вечер направи своя дебют в престижната надпревара.

Апоел получи право на участие в Евролигата след триумфа си във втория по сила клубен турнир на Стария континент Еврокъп. Барселона пък завърши на пето място в класирането в редовния сезон в Евролигата през 2024/25, след което отпадна драматично с 2-3 от Монако в четвъртфиналните плейофи.

Първа част:

Апоел вкара първите пет точки в мача, като Василие Мицич вкара тройка, но малко след това точен от далечна дистанция за Барса пък бе новото попълнение Уил Клайбърн. Играта вървеше кош за кош в първата четвърт и нито един от двата тима не успяваше да се откъсне напред. Първият период завърши с тройка на Дани Брисуела и резултатът след първите 10 минути бе равен - 26:26. Антонио Блекни бе най-резултатен за Апоел дотук с 6 точки, а ветеранът Уил Клайбърн имаше 7 за Барселона.

Втора част:

Апоел се развихри в началото на втората част и след серия от 9:0 излезе напред при 35:26. Испанците обаче се съвзеха след слабия старт на втория период и свалиха разликата на 3 точки след два точни изстрела от линията за наказателни удари на Клайбърн. Около 2 минути и половина преди края на втората част Дан Отуру заби в коша на гостите, давайки аванс от 46:42 на Апоел. Минута преди края разликата стана 7 точки в полза на израелския тим - 49:42, а Джонатан Мотли се измъкна от позадрямалата защита на Барселона и с лекота заби за 51:44, а след края на първото полувреме Апоел имаше 6 точки аванс - 51:45.

Трета част:

Клайбърн продължи да бъде "под пара" и в началото на третата част, като първо вкара тройка, а след това направи и добавка за Барса, но Дан Отуру имаше блестящи отигравания за Апоел, а сръбският гард Василие Мицич също играеше силно и израелският тим поведе с 65:54. Дан Отуру продължаваше да тормози защитата на каталунците и резултатът стана 69:59 в средата на третия период. 3:20 мин. преди края на тази част Отуру с поредното си впечатляващо отиграване под противниковия кош прибави нови две точки към личния си актив и този на Апоел. Антонио Блекни пък вкара тройка за 74:61 и Апоел започна да трупа все по-сериозна преднина в резултата. Разликата достигна 16 точки при 77:61, а преди последните 10 минути Апоел имаше аванс от 12 точки - 82:70.

Последна част:

Апоел поддържаше двуцифрен аванс в резултата в последната четвърт и не се виждаше как Барселона може да стигне до някакъв обрат. Джонатан Мотли успя да реализира кош от далечно разстояние и съвсем обезсърчи гостите - 93:77. Крис Джоунс порази коша на Барса за 96:79 и домакините бяха пълни господари на игрището. Гостите понамалиха изоставането си - 87:96, но тройка от върха на Василие Мицич на практика сложи край на надеждите на испанския гранд - 99:87, като изглеждаше сигурно, че Апоел ще премине границата от 100 точки. Това действително се случи след кош на Илайджа Брайънт и играчите на Димитрис Итудис подчиниха водения от Жоан Пеняроя тим, за да започнат по най-добрия възможен начин участието си в турнира.

Антонио Блекни вкара 20 точки за Апоел, Василие Мицич се отличи с 18, а толкова реализира и Дан Отуру. За Барса Уил Клайбърн бе над всички с 23 точки и 7 борби, а по 13 точки записаха Ян Весели и Кевин Пънтър.

Стартовите състави:

Апоел: 3.Илайджа Брайънт, 17. Колин Малкълм, 22.Василие Мицич, 24.Иш Уейнрайт, 25.Дан Отуру

Барселона: 0.Кевин Пънтър, 13.Томаш Саторански, 14.Уили Ернангомес, 21.Уил Клайбърн, 23.Торнике Шенгелия

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев