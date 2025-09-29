Димитрис Итудис: Искаме да докажем на Евролигата и на нас самите, че мястото ни е тук

Отборът на Апоел Тел Авив ще изиграе първия си мач от Евролигата в София. Израелският гранд ще се изправи срещу Барселона утре от 19:00 часа, а преди това старши треньорът на тима Димитрис Итудис говори пред медиите.

- Спечелихте Евролигата с 16 играча с ЦСКА. Сега сте в по-голям формат с 20 души. Как ще се справите?

- Първо, нямаме 20 играча. Как така 20 играча? Пуснахме Боби Младенов под наем и стават 19. Освен това имаме Санди на двумесечен договор за подготовката и ще видим какво ще стане след това. Планираме да разполагаме с 18 състезателя. Ако разгледате съставите на повечето отбори, ще видите, че разполагат с 16-17 баскетболиста, някои с 19. Такива са обстоятелствата в момента. При нас ситуацията е по-различна спрямо другите отбори. Лятото взехме някои решения спрямо обстоятелствата и ограниченията, които имаме от страна на Евролигата. Искаме да имаме два много боеспособни отбора – в местната израелска лига и във финала за Суперкупата, където спечелването ѝ влиза в нашите цели тази година. Най-вече искахме да имаме дълъг състав, за да можем да изпреварваме ситуациите. Представете си – една сутрин се събуждаме и Ям Мадар се нуждае от операция. Никой не би могъл да предвиди подобно нещо. Имаме нужда от голяма дълбочина на състава, за да се справим. От друга страна имаме нужда от повече тренировки, за да намерим точната химия в отбора.

- Каква е разликата между дебюта Ви с ЦСКА преди 11 години в Евролигата и сега, когато водите Апоел? Има ли база за сравнение?

- Не съм се замислял. Не правя сравнения. Вече съм около 30 години в този спорт – 13 с Олимпиакос, 1 сезон с Паниониос, 8 сезона с ЦСКА и сега още 1 сезон. Това са 23 сезона в Евролигата. Всяка година има интрига, все още гори огън в мен и обичам това, което правя. Когато видя състезателите, клуба и феновете, че харесват това, което правя, изпитвам удоволствие. Има много разлики. При дебюта ми с ЦСКА гостувахме на Алба Берлин в мач, който спечелихме. Тази година сме домакини, но практически гостуваме. Ще видим какво ще излезе.

- Има ли някой конкретен опонент, който искате да срещнете? Давам пример с Желко Обрадович, защото сте негов ученик.

- Нямам конкретен съперник, който искам да срещна. Желко винаги е в сърцето ми, обичам го като част от семейството си. Чака ни мач с Барселона, няма какво повече да добавя.

- Колко важен е първият двубой в Евролигата?

- Двубоят е важен, защото гледаме на нещата мач за мач. Искаме да докажем на Евролигата и на нас самите, че мястото ни е тук. Играем срещу велик отбор. Барселона има огромен опит и на всяка позиция имат състезатели, които могат да направят разликата. Ще бъде добър мач. Съжаляваме, че не успяхме да се състезаваме преди началото на сезона, защото се наложи да играем мачове от Суперкупата рано. Не успяхме да се включим в турнири с наши конкуренти, за да видим къде се намираме. Все пак имаме добра идея какво да очакваме в бъдеще.

- Къде виждате мястото на Апоел през тази година в Евролигата? Четох интервю с президента и той има високи амбиции.

- Това са думи на президента и всеки от нас има високи амбиции. Не мога да кажа къде ще завършим, защото първо трябва да станем отбор. Има очаквания към нас, защото президентът и собствениците на клуба са поставили много високи стандарти. Нека караме стъпка по стъпка – да изиграем този мач и да се опитаме да надвием Барселона. Няма да е интересно, ако Ви кажа къде ще завършим – дори Вие няма да дойдете.

- Какво мислите за Боби Младенов, който напусна отбора? Как ви се видя той в тренировките и какво може да направи, за да бъде по-добър и да се върне в състава?

- Давам му съвети. Той има бъдеще в баскетбола. Щастлив съм, че е в добра среда. Говорих с него и баща му и всичко върви по план. Ще бъде в много конкурентна лига. Отборът е добре организиран и се надявам да бъде здрав. Ще следим неговото развитие през цялото време.