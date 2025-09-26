Популярни
  2. Баскетбол
  3. Рекорден брой зрители на Евролигата в София

Рекорден брой зрители на Евролигата в София

  • 26 сеп 2025 | 12:45
  • 16316
  • 0

Рекордният брой от 5500 билети и абонаментни карти са продадени до момента за домакинските мачове на Апоел Тел Авив в зала "Арена София" от новия сезон в Евролигата.

5500 зрители гарантирано досега ще наблюдават най-силния международен турнир в Европа, което ще е рекорд за баскетболна публика в българска зала. 5000 бяха феновете на финала за Купата на България между ЦСКА и Левски през 2023 година, когато "сините" триумфираха драматично с 86:81.

Все още можете да си купите билети, сезонни абонаментни карти и пакети за 5 домакинства на Апоел Тел Авив в Евролигата в зала "Арена София".

В Eventim са налични билетите за първото домакинство на израелския град у нас срещу Барселона на 30 септември (вторник) от 19:00 часа. Пропуските варират от 39.12 лв (20 евро) до 127.13 лв (65 евро).

Билети за домакинството на Апоел срещу Барселона в София можете да закупите от ТУК.

Важно е да се отбележи, че феновете могат да си купуват пакетни билети за пет мача, които започват от 156 лв. Сезонният абонамент също е изгоден вариант за най-запалените привърженици на баскетбола, като най-евтиният струва 469 лв.

Повече информация за сезонния абонамент можете да видите ТУК.

Ето цените на билетите за домакинството на Апоел срещу Барселона в "Арена София" на 30 септември:

първа категория - 39.12 лв (20 евро)

втора категория - 58.67 лв (30 евро)

трета категория - 68.45 лв (35 евро)

четвърта категория - 88.01лв (45 евро)

пета категория - 117.35 лв (60 евро)

шеста категория - 127.13 лв (65 евро)

Ето какво не могат феновете да внасят в залата на мача Апоел Тел Авив - Барселона
Ето цените на сезнния абонамент за мачовете на Апоел Тел Авив в София:

първа категория - 469.39 лв (240 евро)

втора категория - 704.10 лв (360 евро)

трета категория - 821,44 лв (420 евро)

четвърта категория - 1056.14 лв (540 евро)

пета категория - 1408.20 лв (720 евро)

шеста категория - 1525.54 лв (780 евро)

Ето цените на абонаментните билети за 5 мача на Апоел в София (т.нар. "мини сезонен абонамент"):

първа категория: 156.46 лв (80 евро) - средно по 31.2 лв (15.95 евро) на мач

втора категория: 234.70 лв (120 евро) - средно по 46.94 лв (24 евро) на мач

трета категория: 273.81 лв (140 евро) - средно по 54.76 лв (28 евро) на мач

четвърта категория: 352.04 лв (180 евро) - средно по 70.41 лв (36 евро) на мач

пета категория: 469.40 лв (240 евро) - средно по 93.88 лв (48 евро) на мач

шеста категория: 508.51 лв (260 евро) - средно по 101.70 лв (52 евро) на мач

