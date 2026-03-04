Ясикевичус се прибра благополучно в Истанбул от Дубай

Популярни
  • 4 март 2026 | 23:24
  • 151
  • 0
Треньорът на Фенербахче Шарунас Ясикевичус се завърна благополучно в Истанбул, след като беше блокиран в Дубай поради напрегнатата обстановка в Близкия изток. От клуба потвърдиха, че са работили активно за осигуряването на безопасното прибиране на своя наставник и останалата част от екипа.

Ясикевичус е летял от Дубай до Франкфурт заедно със съпругата си във вторник, 3 март, преди да кацне в Истанбул по-късно същата вечер.

Литовската баскетболна легенда беше избрал Обединените арабски емирства за кратка почивка по време на паузата в Евролигата и вътрешното първенство, предвидена за мачовете на националните отбори под егидата на ФИБА.

По същото време в Дубай са се намирали още Армандо Бакот, както и физиотерапевтът на отбора Хайме Капела. Спортният директор Угур Озан Сулак пък е присъствал на квалификационен младежки турнир на Евролигата.

Снимки: Imago

