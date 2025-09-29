Звездите на Барселона пристигнаха в София за мача с Апоел, фенове "нападнаха" Наваро за автографи

Отборът на Барселона пристигна тази вечер в София, където утре ще се изправи срещу Апоел Тел Авив в откриващ мач на новия сезон в Евролигата. Срещата е от 19:00 часа в "Арена София".

Продадени са над 7000 билета за Апоел - Барселона в София

Звездите на испанския гранд бързо стигнаха от изхода до автобуса, за да се отправят към хотела си в столицата, но фенове бяха дошли на Летище София специално, за да се сдобият със снимки и автографи от една от легендите на каталунците Хуан Карлос Наваро, който в момента изпълнява ръководна функция в клуба.

Екипът на Sportal.bg отново бе на "най-горещото" място и успя да улови някои от моментите, които можете да видите в нашето видео!

Снимки: Владимир Иванов