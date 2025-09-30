Деко: Нико сам ни се предложи, а Атлетик не е пример за нищо

Спортният директор на Барселона Деко говори надълго и нашироко относно проваления трансфер на Нико Уилямс от Атлетик Билбао през лятото. Той увери, че испанският национал сам се е предложил на клуба и разкритикува баските за тяхното недоволство относно преговорите между каталунците и крилото.

“Нямаше никаква промяна с миналото лято. Когато разглеждахме варианта с Луис Диас, ние виждахме неговото привличане като много трудно. С Маркъс Рашфорд пък Манчестър Юнайтед искаше да е само продажба, така че търсехме решения. Нико не беше точният профил, който искахме, но той може да играе отляво и отдясно. Феран Торес пък се превръщаше в “деветка”, така че го извадихме от сметките за фланговете. Ако голям играч като Нико ни помоли за среща и когато неговият агент ни потърси, ние ще откликнем, като така и стана. Футболът е такъв, като играчът не прие предлаганите му условия. Агентът пък има своите интереси и не знаем как вървят нещата, но няма никаква полемика. Това е една много лесна тема. Той щеше да ни е полезен на десния и левия фланг. Да, не е “деветка”, но ако нямахме други опции, това щеше да ни устройва, защото той е много голям футболист, който може да играе на две от трите позиции в атака.

Нямаше никакъв провал в преговорите. Просто поставихме условията на клуба и щяхме да преминем към документацията и договорите. Ние обаче не приехме поставените условия, защото никой играч не може да изисква такива неща от нас. Така че накрая не се получи нищо. Дадохме им срок, в който да ни отговорят, но те не го направиха, така че всеки си продължи по своя път. Много е просто и не ставаше въпрос за гаранции за регистрирането му. Ако ще преговаряш, кажи ми всичко, от което се нуждаеш и искаш, но не го променяй впоследствие, това е. Няма да говоря повече по тази тема, защото се изговори предостатъчно, като имаше твърде много глупости и от Билбао.

Това, че от Атлетик се обърнаха към Ла Лига? Не искам да навлизам в теми, които не са мои. Аз се занимавам и играчите и с всекидневното управление на клуба. Но според мен Билбао не е никакъв пример за нищо в това отношение. Ние не сме потърсили техния играч, нито сме го преследвали. Трябва да се притесняват за агента, който няколко пъти идваше в Барса да си предлага футболиста. Това не е тема на клуба, ако наш играч даде позволение на своя агент да говори с други отбори. Ние не можем да се караме с останалите за това. Продължаваме напред, като той е играч на Билбао и ситуацията е много лесна. Агентът ни потърси и се опита да ни убеди. Не се получи и трябва да продължим напред с други по-важни теми.

Дали Нико е променил първоначалните си условия? Няма да навлизам в подробности, защото ще трябва да обяснявам за преговорите, които протичат добре или зле, а това не ми харесва. Аз имам взаимоотношения с агентите и не бива да ги коментирам публично. Всеки се опитва да работи за своя играч, това е нормално, така че няма да навлизам в детайли. Само искам да е ясно, че не сме търсили Нико, а неговият агент потърси нас. Щом преговорите за Диас и Рашфорд бяха малко сложни, ние бяхме длъжни да потърсим други решения. Но с Нико не се получи и това е, нищо особено не се е случило”, коментира Деко в интервю за “Мундо Депортиво”.

Снимки: Gettyimages