Има грешка на съдията при изравнителния гол на Барселона

Изравнителният гол за Барселона в изминалия мач срещу Реал Сосиедад е дошъл след грешка на рефера, за която той после е признал вината си, разкриха от щаба на баските. В 43-тата минута Жул Кунде беше точен за 1:1 след центриране от ъглов удар. Оказва се обаче, че по принцип корнер не е трябвало да има, защото защитникът на домакините Роналд Араухо е играл последен с топката. Самият арбитър Алехандро Ернандес Ернандес е осъзнал това по-късно, след като е изгледал повторение.

“Оплаках се и говорихме със съдията. Той призна грешката си”, заяви вратарят на Реал Алекс Ремиро.

В случая ВАР не се намесва, защото технологията не се използва в случаи за ъглови удари. Интересното е, че стражът на баските подкрепя идеята, че системата не трябва да влиза в употреба в такива случаи.

“И аз мисля, че не би трябвало, защото това вече би било прекалено. Ние се справихме зле в конкретната ситуация при защитата и сме си виновни”, добави Ремиро.

По-късно в срещата Барса вкара втори гол и спечели с 2:1, с което оглави класирането. "Чури урдин" пък са на крачка от изпадащите.