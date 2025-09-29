Барселона изравни впечатляващ рекорд, датиращ от времената на Втората световна война

Барселона се похвали с впечатляващ рекорд, който мнозина смятаха за невъзможен за достигане. След победата с 2:1 над Реал Сосиедад в Ла Лига вчера, тимът на Ханзи Флик вече се е разписвал в цели 44 последователни мача във всички турнири.

Това постижение е изравнен рекорд, който датира от времената на Втората световна война. Тогава между 22 ноември 1942 г. и 6 февруари 1944 г. тимът на Барселона, начело с Хуан Хосе Ногес, също отбелязва поне един гол в 44 поредни срещи. Нито „Дрийм тиймът“ на Йохан Кройф, нито в епохата на Лео Меси, "блаугранас" не успяха да достигнат тази серия.

Настоящата серия започва на 21 декември 2024 г. с домакинска загуба с 1:2 от Атлетико Мадрид, след като отборът не успява да се разпише в предишния мач – поражение с 0:1 от Леганес. Оттогава са изминали 44 мача и девет месеца, в които Барса не е пропускала да отбележи гол. Поредицата на тима на Ханзи Флик включва и мачове от Шампионската лига и Суперкупата на Испания.

Под ръководството на германеца каталунците впечатляват с атакуващия си и резултатен футбол. През изминалия сезон 2024/25 "блаугранас“ отбелязаха 174 гола във всички състезания, което бе в топ 3 на най-резултатните сезони в историята на клуба.

Така Барселона може да запише нов рекорд, стига да отбележи в срещата срещу европейския клубен шампион Пари Сен Жермен в сряда.

