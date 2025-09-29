Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барселона изравни впечатляващ рекорд, датиращ от времената на Втората световна война

Барселона изравни впечатляващ рекорд, датиращ от времената на Втората световна война

  • 29 сеп 2025 | 12:31
  • 6828
  • 9

Барселона се похвали с впечатляващ рекорд, който мнозина смятаха за невъзможен за достигане. След победата с 2:1 над Реал Сосиедад в Ла Лига вчера, тимът на Ханзи Флик вече се е разписвал в цели 44 последователни мача във всички турнири.

Ямал се завърна и изкачи Барселона на върха
Ямал се завърна и изкачи Барселона на върха

Това постижение е изравнен рекорд, който датира от времената на Втората световна война. Тогава между 22 ноември 1942 г. и 6 февруари 1944 г. тимът на Барселона, начело с Хуан Хосе Ногес, също отбелязва поне един гол в 44 поредни срещи. Нито „Дрийм тиймът“ на Йохан Кройф, нито в епохата на Лео Меси, "блаугранас" не успяха да достигнат тази серия.

Настоящата серия започва на 21 декември 2024 г. с домакинска загуба с 1:2 от Атлетико Мадрид, след като отборът не успява да се разпише в предишния мач – поражение с 0:1 от Леганес. Оттогава са изминали 44 мача и девет месеца, в които Барса не е пропускала да отбележи гол. Поредицата на тима на Ханзи Флик включва и мачове от Шампионската лига и Суперкупата на Испания.

Под ръководството на германеца каталунците впечатляват с атакуващия си и резултатен футбол. През изминалия сезон 2024/25 "блаугранас“ отбелязаха 174 гола във всички състезания, което бе в топ 3 на най-резултатните сезони в историята на клуба.

Така Барселона може да запише нов рекорд, стига да отбележи в срещата срещу европейския клубен шампион Пари Сен Жермен в сряда.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

  • 30 сеп 2025 | 02:58
  • 502
  • 0
Симеоне: В живота единствено настоящето има значение

Симеоне: В живота единствено настоящето има значение

  • 30 сеп 2025 | 02:25
  • 793
  • 6
Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

  • 30 сеп 2025 | 01:59
  • 969
  • 0
Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

  • 30 сеп 2025 | 01:28
  • 543
  • 0
Наполи се интересува от халф на Манчестър Сити

Наполи се интересува от халф на Манчестър Сити

  • 30 сеп 2025 | 01:03
  • 681
  • 0
Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

  • 30 сеп 2025 | 00:30
  • 861
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 17789
  • 23
България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 26014
  • 6
Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

  • 29 сеп 2025 | 17:44
  • 20385
  • 23
СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

  • 29 сеп 2025 | 16:30
  • 18886
  • 61
Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

  • 29 сеп 2025 | 11:20
  • 28301
  • 45
Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

  • 29 сеп 2025 | 19:25
  • 13254
  • 16