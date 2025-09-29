От кметството на Барселона дадоха надежда за завръщане на "Камп Ноу"

Заместник-кметът на Барселона, отговарящ за сигурността, Алберт Батле изрази надежда, че “Камп Ноу” може да бъде частично отворен за следващото домакинство на тима срещу Жирона. Каталунците вече от няколко седмици се опитват да уредят цялата документация, за да се осъществи частичното отваряне на съоръжението за домакинствата на отбора и това би могло да се случи срещу жирондинците.

“За 18 октомври? Надявам се, че ще бъдат направени необходимите корекции и от гледна точка на безопасността, за да бъде дадена зелена светлина на частичното отваряне на “Камп Ноу”. Мисля, че дребните проблеми, които са налични, могат да бъдат решени,” заяви Лаконично Батле, давайки доза оптимизъм, че шефовете на Барса биха могли да уредят завръщането на тима на Ханзи Флик на клубното съоръжение.

Барселона ще домакинства на старта на Шампионската лига срещу ПСЖ на “Монтжуик”, но шефовете на отбора вече правят постъпки да получат възможност да се завърнат на собствения си стадион за следващите двубои от турнира.

