Реал Мадрид ще има шанс да си върне на Барселона за 2:5 на същото място

Саудитска Арабия отново ще приеме турнира за Суперкупата на Испания, като той ще се проведе през януари 2026 година. Домакин на събитието за втора поредна година ще бъде Джеда. Там през миналия сезон Барселона триумфира след 5:2 над Реал Мадрид във финала.

Сега двата колоса пак могат да се срещнат в двубоя за трофея, тъй като в единия полуфинал Барса ще спори с Атлетик Билбао, а Реал ще излезе срещу Атлетико Мадрид в другия.

Двата полуфинала са насрочени за 7 и 8 януари, а финалът - за 11 януари.

Общо Джеда ще приме Суперкупата на Испания за трети път. Другият най-голям град в кралството - Рияд, пък беше домакин в четири случая.

