  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. След сигнал от Лапорта: привлякоха като обвиняем бивш президент на Барселона

След сигнал от Лапорта: привлякоха като обвиняем бивш президент на Барселона

  • 29 сеп 2025 | 15:38
  • 3174
  • 7

Следственият съд номер 16 в Барселона призова като обвиняем бившия президент на Барселона Джосеп Мария Бартомеу и някои от основните директори в клуба по негово време. Това се случва след двугодишно тайно разследване по жалба, подадена от настоящия бос на “лос кулес” Жоан Лапорта, в която той ги обвинява в плащането на милионни комисиони при трансфери, включително този на Антоан Гризман, както и в други предполагаемо нередовни операции.

Съдията е призовал Бартомеу и неговата дясна ръка Оскар Грау да дадат показания като обвиняеми на 24 октомври. Адвокатът Хосе Анхел Гонсалес Франко, който е участвал в трансфера на Гризман в Барса, също е призован за разпит на 4 декември.

В жалбата си Лапорта твърди, че Бартомеу е нанесъл щети на клуба в размер на 30 милиона евро, според неговите изчисления. Обвиненията се основават на доклад, изготвен от детективската агенция Kroll и изпратен до прокуратурата. В него се посочва, че управителният съвет на Бартомеу е извършил престъпления като недобросъвестно управление, присвояване и счетоводна измама.

Настоящото ръководство на клуба твърди в жалбата си, че „са открити комисиони в размер на 33% и има компании, създадени единствено за да фактурират на Барселона“. Като пример се посочва трансферът на Малком, при който се твърди, че е платена комисиона от 10 милиона евро чрез договор, „подписан много след финализирането на трансфера“.

Разследват се и плащания към адвоката Гонсалес Франко. В жалбата се твърди, че той е получил 1,7 милиона за сключването на споразумение по „случая Неймар“, като също така е замесен в получаването на комисиони при трансфера на Гризман и други значителни хонорари.

Жалбата на Лапорта подчертава наличието на повтарящ се „модел на действие“ за „избягване на вътрешния и уставен финансов контрол“. Включено е и „незаконно плащане“ от 15 милиона евро на Атлетико Мадрид чрез „симулация на преговори за играчи“. Целта е била „дюшекчиите“ да не представят в съда доказателствата си, че Гризман е преговарял с Барса, докато е имал действащ договор с Атлетико. Тези доказателства бяха разкрити ексклузивно от “Ел Мундо”.

