  Барселона продължи договора на един от най-изстрадалите през последната година

Барселона продължи договора на един от най-изстрадалите през последната година

  • 29 сеп 2025 | 15:17
  • 1885
  • 1

Юношата на Барселона Марк Бернал официално е с нов договор с клуба, който вече е до 2029 година. Халфът парафира контракта в офисите на каталунците в присъствието на президента Жоан Лапорта и на ръководителите на спортно-техническия отдел. Откупната му клауза е 500 млн. евро.

На своите 18 години Бернал е един от най-обещаващите таланти от школата на клуба. Той изненадващо започна като титуляр предходния сезон (2024/25), но получи контузия на стадион “Вайекас“ на 27 август 2024 г. и отсъства от терените в продължение на една година. Завръщането му в игра се състоя в мача срещу Валенсия наскоро, където прекара 9 минути на терена, а също така записа и една минута срещу Овиедо.

