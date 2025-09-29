Популярни
  2. Пари Сен Жермен
  Познай какво ще се случи в сблъсъка Барселона – ПСЖ и спечели 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

Познай какво ще се случи в сблъсъка Барселона – ПСЖ и спечели 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

  • 29 сеп 2025 | 11:17
  • 4165
  • 0
Познай какво ще се случи в сблъсъка Барселона – ПСЖ и спечели 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

Шампионска лига е все още в началото си, но обещава зрелище! Два европейски гранда - Барселона и Пари Сен Жермен, се изправят един срещу друг в дуел, който обещава да падат голове. 

Преди два сезона Пари Сен Жермен отстрани Барселона на четвъртфиналите в Шампионската лига с общ резултат 6:4. Сега двата колоса се срещат отново – този път в основната фаза на Шампионската лига. ПСЖ, воден от бившия наставник на испанците Луис Енрике, ще защитава трофея, а Барселона излиза с амбицията да пречупи всеки съперник по пътя си.

Двубоят ще е индиректен сблъсък между Усман Дембеле и Ламин Ямал, които спореха за "Златната топка“ за 2025 г. За съжаление на всички, Дембеле е контузен и няма да вземе участие в мача.

Атмосферата в столицата на Каталуния ще бъде наелектризирана — а Вие можете да я превърнете в голяма лична победа. Трябва да познаете правилно 6 аспекта от срещата и телевизорът може да е Ваш.

Не спирайте дотук – нашата платформа предлага още безплатни игри с вълнуващи награди. От телевизор до изключителни спортни сувенири, всяка игра е шанс за голяма печалба.

