Националите празнуват в дискотека в Манила историческия си успех

  • 29 сеп 2025 | 11:27
  • 2603
  • 0

Героите на България от Световното първенство по волейбол отпразнуваха в дискотека в Манила историческия си успех и завоюваните сребърни медали във Филипините.

Самите волейболисти и треньорът им Джанлоренцо Бленджини да бяха разочаровани от загубата с 1:3 от Италия, макар представянето им да надмина най-смелите очаквания. Президентът на БФ Волейбол Любомир Ганев обеща малко след мача, че ще заведе целия отбор на дискотека в Манила, защото вече "може да празнуват" успеха.

За първи път от 55 години и изобщо за втори път в историята ни България е със сребърни медали на Световно първенство по волейбол.

Видеото от партито на българския отбор е на роден бизнесмен, който от години живее във Филипините и е собственик на нощното заведение.

