  Септември (Сф) и Лудогорец теглят последния късмет от осминафиналната "баница"

Септември (Сф) и Лудогорец теглят последния късмет от осминафиналната "баница"

  • 15 дек 2025 | 07:40
  • 1118
  • 1
Септември (Сф) и Лудогорец теглят последния късмет от осминафиналната "баница"

Септември (София) посреща Лудогорец в последния осминафинал от турнира Sesame Купа на България. Двубоят на стадион "Локомотив" в столичния квартал "Надежда" започва с първия съдийски сигнал на Димитър Димитров в 17:30 часа.

Гостите от Разград влизат в срещата като абсолютен фаворит, като се очаква Пер-Матиас Хьогмо да даде почивка на някои от основните си футболисти. В четвъртък вечерта "орлите" изиграха динамичен и зрелищен мач срещу ПАОК в Лига Европа, в който изпуснаха победата в последната минута на редовното време, когато гърците фиксираха крайното 3:3. Драмата на "Хювефарма Арена" пропусна заради контузия полузащитникът Педро Нареси.

Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач
Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

Пред Лудогорец има още един мач през декември - отложеният шампионатен такъв срещу Берое, който трябва да се играе след четири дни и с който ще бъде сложена точка на футболната 2025 г. в българския футбол. "Зелените" ще изиграят и първия официален двубой на български отбор за следващата година - на 22 януари срещу Рейнджърс в Лига Европа.

Смениха съдията на Септември (София) - Лудогорец
Смениха съдията на Септември (София) - Лудогорец

За Септември (София) надпреварата за купата е бонус, като със сигурност случващото се в първенството е много по-важно за футболистите на Славко Матич. Бертран Фурие, Галин Иванов и компания ще посрещнат 2026 година на предпоследното място в efbet Лига, където отборът от столицата няма победа от началото на ноември - 4:1 срещу Спартак (Варна) на "Коритото".

24 Лудогорец 3:3 ПАОК

Септември (София) - Лудогорец

Съдия: Димитър Димитров
Начало: 17:30 часа
Стадион: "Локомотив", София

