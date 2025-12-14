Болоня 0:0 Ювентус

Отборите на Болоня и Ювентус играят при резултат 0:0 на стадион "Ренато дал'Ара" в среща от 15-ия кръг на Серия "А".

Домакините залагат на Тайс Далинга в атака и Рикардо Орсолини, Люис Фъргюсън и Николо Камбиаги, които да го подкрепят в предни позиции. Двойката опорни халфове са Томазо Побега и Никола Моро.

Лучано Спалети е избрал да започне този мач с Джонатан Дейвид като изнесен нападател и Франсиско Консейсао и Кенан Йълдъз, които да действат зад гърба му. Мануел Локатели и Кефрен Тюрам ще са двойката опорни халфове, а Уестън Маккени и Андреа Камбиазо ще бъдат двамата халф-бекове.

Първият шанс в мача бе за домакините. В 5-ата минута първо Томазо Побета отправи удар с гръб към вратата и принуди Микеле Ди Грегорио да прави спасяване, а след това вратарят на гостите трябваше да се намесва решително и при опита за добавка отблизо на Рикардо Орсолини.

Първият удар за гостите бе отправен от Кефрен Тюрам в 10-ата минута. Той стреля от далечна дистанция, но встрани от вратата.

След това в 13-тата минута Кенан Йълдъз отправи точен изстрел, но той бе в обсега на вратаря и не успя да го затрудни особено.