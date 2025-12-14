Популярни
Болоня 0:0 Ювентус

  • 14 дек 2025 | 21:45
  • 1342
  • 6
Болоня 0:0 Ювентус

Отборите на Болоня и Ювентус играят при резултат 0:0 на стадион "Ренато дал'Ара" в среща от 15-ия кръг на Серия "А".

Домакините залагат на Тайс Далинга в атака и Рикардо Орсолини, Люис Фъргюсън и Николо Камбиаги, които да го подкрепят в предни позиции. Двойката опорни халфове са Томазо Побега и Никола Моро.

Лучано Спалети е избрал да започне този мач с Джонатан Дейвид като изнесен нападател и Франсиско Консейсао и Кенан Йълдъз, които да действат зад гърба му. Мануел Локатели и Кефрен Тюрам ще са двойката опорни халфове, а Уестън Маккени и Андреа Камбиазо ще бъдат двамата халф-бекове.

Първият шанс в мача бе за домакините. В 5-ата минута първо Томазо Побета отправи удар с гръб към вратата и принуди Микеле Ди Грегорио да прави спасяване, а след това вратарят на гостите трябваше да се намесва решително и при опита за добавка отблизо на Рикардо Орсолини.

Първият удар за гостите бе отправен от Кефрен Тюрам в 10-ата минута. Той стреля от далечна дистанция, но встрани от вратата.

След това в 13-тата минута Кенан Йълдъз отправи точен изстрел, но той бе в обсега на вратаря и не успя да го затрудни особено.

Сейнт Мирън детронира Селтик и триумфира с Купата на лигата в Шотландия

  • 14 дек 2025 | 19:30
  • 2606
  • 1
Късен обрат донесе трите точки на Абърдийн

  • 14 дек 2025 | 19:22
  • 840
  • 0
Байерн едва се спаси от шокираща загуба срещу последния

  • 14 дек 2025 | 20:29
  • 10287
  • 32
Интер се възползва от грешките на Милан и Наполи и превзе върха в Серия "А"

  • 14 дек 2025 | 20:57
  • 5945
  • 9
Лион се изкачи на пето място след успех среу Льо Авър

  • 14 дек 2025 | 18:53
  • 1126
  • 0
Удинезе срази Наполи въпреки намесите на ВАР

  • 14 дек 2025 | 18:47
  • 6009
  • 0
Локо (Пловдив) се класира на четвъртфинал за Купата след разгром срещу Монтана

  • 14 дек 2025 | 17:52
  • 21843
  • 14
Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

  • 14 дек 2025 | 15:42
  • 42401
  • 48
Алавес 0:0 Реал Мадрид, първи жълт картон в мача

  • 14 дек 2025 | 21:02
  • 2063
  • 66
Илиян Филипов скочи на кмета на Пловдив и обяви важна новина за Ботев

  • 14 дек 2025 | 19:25
  • 7498
  • 16
Головият нюх на Холанд и Фоудън и късметът отново доближиха Манчестър Сити до Арсенал

  • 14 дек 2025 | 17:55
  • 22103
  • 169