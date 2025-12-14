Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мика Кристенсен към звездите на бъдещето в София: Щастливци сме да играем волейбол, забавлявайте се!

Мика Кристенсен към звездите на бъдещето в София: Щастливци сме да играем волейбол, забавлявайте се!

  • 14 дек 2025 | 19:47
  • 355
  • 0

Двукратният медалист от Олимпийски игри с националния отбор на САЩ Мика Кристенсен направи специално видеообръщение към волейболните звезди на бъдещето, които се събират в София за петото издание на силния международен турнир, организиран от ВК Левски, информираха от клуба.

„Здравейте всички от „А1 Звезди на бъдещето“, аз съм Мика Кристенсен, разпределител на мъжкия национален отбор на САЩ. Искам да ви пожелая успех на турнира. Надявам се, че всеки от вас ще продължи да работи здраво, да се развива. Но също така искам да ви напомня да се забавлявате. Волейболът е игра, която ние сме щастливци да играем. Продължавайте да се забавлявате, наслаждавайте се на играта със съотборниците си. Наслаждавайте се на турнира", заяви 32-годишният американец, който в момента играе за италианския Верона.

Освен бронзовите медали от олимпийските игри в Рио 2016 и Париж 2024 Кристенсен има и бронз от световното първенство в Италия и България през 2018 година. Двукратен златен медалист в Световната купа, печелил е и Световната лига, а впоследствие е трикратен финалист във Волейболната лига на нациите (2019, 2022, 2023). Шампион и носител на Купата в талия и Русия с Лубе и Зенит (Казан), носител на Суперкупата на Италия с Модена, сребърен медалист в Шампионската лига на ЦЕВ и на световното клубно първенство с Лубе.

Преди Мика Кристенсен специални видеопослания към участниците в „А1 Звезди на бъдещето“ отправиха треньорът му в мъжкия национален отбор на САЩ и избран от ФИВБ за волейболист №1 на ХХ век Карч Кирали, японските звезди Ран Такахаши и Юки Ишикава, Османи Хуанторена и правещите фурор във Франция български любимци Венислав Антов и Владимир Гърков.

Петото издание на турнира е от 19 до 21 декември в спортна зала „Левски София“. Входът е свободен.

Ще участват 12 отбора (7 чуждестранни и 5 български) - момчета и момичета до 16 години.

В надпреварата при момчетата се включват Дяволи Роза (Италия), Ястжембски (Полша), Вулканещи (Молдова) и българските Берое, ЦСКА и Левски.

В турнира при момичетата ще играят Бусто Арсицио (Италия), Берлин (Германия), Ясиеняк Гданск (Полша), Стежица Виежице (Полша) и българските Марица и Левски.

