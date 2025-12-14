Алавес 0:0 Реал Мадрид, първи жълт картон в мача

Алавес и Реал Мадрид играят при резултат 0:0 в среща от 16-ия кръг на испанската Ла Лига.

Преди началото на срещата "кралете" изоставаха на 7 точки от лидера и шампион Барселона, като момчетата на Чаби Алонсо само преди няколко седмици водиха с 4 пункта пред вечния си съперник. Мадридчани дори си позволиха загуба с 0:2 от Селта на "Бернабеу" в последния кръг, а преди броени дни понесоха болезнен удар отново у дома след 1:2 от Манчестър Сити в Шампионската лига.

Алавес от своя страна е в отлична форма и след две поредни победи ще търси нов успех, като домакините ще бъдат особено вдъхновени срещу най-титулувания клуб в Испания.

След известни тревоги Чаби Алонсо успя да си отдъхне и Реал Мадрид може да действа с почти пълния си арсенал в атака и с две ключови фигури в защита. След като четирима от играчите, чието участие беше несигурно, ще бъдат на негово разположение. Килиан Мбапе изглежда е преодолял мускулния дискомфорт, заради който остана резерва срещу Манчестър Сити. Федерико Валверде също е възстановен, както и Антонио Рюдигер. Хаусен също се очакваше да бъде сред титулярите, но Алонсо предпочете да го остави на резервната скамейка за първия съдийски сигнал.

Домакините опитаха да стреснат именития съпеник със скоростна атака веднага след първия съдийски сигнал, но съдията маркира засада. "Кралете" пък отговориха с мощен шут, завършен от Мбапе, който дори спечели корнер.



В 6-ата минута главният съдия Виктор Гарсия показа и първия жълт картон. Той бе за Виктор Парада, който извърши брутално нарушение.



В 8-ата минута Мбапе отново показа защо е топ голмайсторът на своите този сезон и с фирмен шут, докато имаше защитник на гърба си за малко да матира стража Антонио Сивера, който обаче така и не се намеси, тъй като топката не срещна очеранията на вратата.

АЛАВЕС - РЕАЛ МАДРИД



ЛА ЛИГА, XVI КРЪГ



Алавес: 1. Антонио Сивера, 17. Джонатан Кастро, 14. Нахуел Теналия, 5. Йон Пачеко, 24. Виктор Парада, 8. Антонио Бланко, 20. Калебе, 19. Пабло Ибанес, 4. Денис Суарес, 21. Абдерахман Ребах, 15. Лукас Бойе

Старши треньор: Едуардо Коудет



Реал Мадрид: 1. Тибо Куртоа, 8. Федерико Валверде, 17. Раул Асенсио, 22. Антонио Рюдигер, 40. Виктор Валдепенас, 15. Арда Гюлер, 14. Орелиан Чуамени, 5. Джуд Белингам, 11. Родриго, 10. Килиан Мбапе, 7. Винисиус Жуниор

Старши треньор: Чаби Алонсо



НАЧАЛО: 14 декември 2025 г. (неделя) | 22:00 часа

СТАДИОН: "Мендисороса", гр. Витория-Гастейс

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Виктор Гарсия